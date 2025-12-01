Information réglementée

Paris, 1er décembre 2025

DECLARATION EXERCICE 2026/04 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 24 novembre au 28 novembre 2025

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 24-Nov-25 NL0015001W49 29 570 13,9068 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 24-Nov-25 NL0015001W49 16 023 13,8655 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 24-Nov-25 NL0015001W49 1 000 13,7270 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 25-Nov-25 NL0015001W49 30 737 13,5599 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 25-Nov-25 NL0015001W49 18 917 13,5341 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 25-Nov-25 NL0015001W49 1 730 13,5383 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 26-Nov-25 NL0015001W49 25 996 13,5822 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 26-Nov-25 NL0015001W49 19 936 13,5541 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 26-Nov-25 NL0015001W49 3 500 13,5050 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Nov-25 NL0015001W49 31 247 13,6934 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 27-Nov-25 NL0015001W49 13 340 13,6863 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Nov-25 NL0015001W49 329 13,5941 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 28-Nov-25 NL0015001W49 30 318 13,8057 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 28-Nov-25 NL0015001W49 19 661 13,8107 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 28-Nov-25 NL0015001W49 1 500 13,6800 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe