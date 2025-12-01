REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 24 au 28 novembre 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 24 AU 28 NOVEMBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 24 au 28 novembre 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 24/11/2025 FR0010451203 17 722 30,8787 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 25/11/2025 FR0010451203 8 791 31,0951 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 26/11/2025 FR0010451203 31 930 31,8829 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 27/11/2025 FR0010451203 33 000 32,2097 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 28/11/2025 FR0010451203 24 284 32,3305 XPAR TOTAL 115 727 31,8564

Pièce jointe