REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 24 au 28 novembre 2025

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 24 AU 28 NOVEMBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 24 au 28 novembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6224/11/2025FR0010451203 17 722 30,8787XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6225/11/2025FR0010451203 8 791 31,0951XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6226/11/2025FR0010451203 31 930 31,8829XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6227/11/2025FR0010451203 33 000 32,2097XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6228/11/2025FR0010451203 24 284 32,3305XPAR
   TOTAL 115 72731,8564 

