Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 1er décembre 2025

Au 28 novembre 2025, Société Générale a racheté 0,5% de son capital et a ainsi réalisé 21,7% du rachat d’actions de 1 milliard d’euros précédemment annoncé*.

Les achats d’actions réalisés du 21 au 28 novembre 2025 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 17 novembre 2025 le lancement d’un nouveau rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR et a publié le 21 novembre 2025 matin le nouveau descriptif du programme de rachat d’actions relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 21 au 28 novembre 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-nov.-25 FR0000130809 237 000 56,3663 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-nov.-25 FR0000130809 212 636 56,2931 DXE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-nov.-25 FR0000130809 24 739 56,2728 TQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-nov.-25 FR0000130809 24 502 56,2838 AQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 24-nov.-25 FR0000130809 247 000 57,5372 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 24-nov.-25 FR0000130809 173 000 57,4757 DXE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 24-nov.-25 FR0000130809 17 500 57,5082 TQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 24-nov.-25 FR0000130809 17 500 57,5011 AQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-nov.-25 FR0000130809 235 000 57,7591 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-nov.-25 FR0000130809 137 000 57,4539 DXE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-nov.-25 FR0000130809 20 000 57,7630 TQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-nov.-25 FR0000130809 20 000 57,5659 AQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-nov.-25 FR0000130809 275 000 59,2632 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-nov.-25 FR0000130809 102 625 59,1349 DXE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-nov.-25 FR0000130809 9 568 59,0844 TQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-nov.-25 FR0000130809 9 492 59,0569 AQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-nov.-25 FR0000130809 273 818 59,8412 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-nov.-25 FR0000130809 131 182 59,8178 DXE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-nov.-25 FR0000130809 20 000 59,8639 TQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-nov.-25 FR0000130809 20 000 59,8487 AQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-nov.-25 FR0000130809 267 095 59,9962 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-nov.-25 FR0000130809 155 370 59,9935 DXE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-nov.-25 FR0000130809 24 189 59,9975 TQE SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 28-nov.-25 FR0000130809 23 646 59,9921 AQE TOTAL 2 677 862 58,3874

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

