Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Paris, le 1er décembre 2025

Au 28 novembre 2025, Société Générale a racheté 0,5% de son capital et a ainsi réalisé 21,7% du rachat d’actions de 1 milliard d’euros précédemment annoncé*.

Les achats d’actions réalisés du 21 au 28 novembre 2025 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 17 novembre 2025 le lancement d’un nouveau rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR  et a publié le 21 novembre 2025 matin le nouveau descriptif du programme de rachat d’actions relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 21 au 28 novembre 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteur (Code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Code identifiant marché
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4121-nov.-25FR0000130809237 00056,3663XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4121-nov.-25FR0000130809212 63656,2931DXE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4121-nov.-25FR000013080924 73956,2728TQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4121-nov.-25FR000013080924 50256,2838AQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4124-nov.-25FR0000130809247 00057,5372XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4124-nov.-25FR0000130809173 00057,4757DXE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4124-nov.-25FR000013080917 50057,5082TQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4124-nov.-25FR000013080917 50057,5011AQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4125-nov.-25FR0000130809235 00057,7591XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4125-nov.-25FR0000130809137 00057,4539DXE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4125-nov.-25FR000013080920 00057,7630TQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4125-nov.-25FR000013080920 00057,5659AQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4126-nov.-25FR0000130809275 00059,2632XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4126-nov.-25FR0000130809102 62559,1349DXE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4126-nov.-25FR00001308099 56859,0844TQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4126-nov.-25FR00001308099 49259,0569AQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4127-nov.-25FR0000130809273 81859,8412XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4127-nov.-25FR0000130809131 18259,8178DXE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4127-nov.-25FR000013080920 00059,8639TQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4127-nov.-25FR000013080920 00059,8487AQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4128-nov.-25FR0000130809267 09559,9962XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4128-nov.-25FR0000130809155 37059,9935DXE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4128-nov.-25FR000013080924 18959,9975TQE
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4128-nov.-25FR000013080923 64659,9921AQE
   TOTAL 2 677 862 58,3874 

