Virtune informerar om uppdatering hos referensprisleverantören MarketVector avseende underliggande priskälla för single asset ETP:er

Detta är information som emittenten är skyldig att offentliggöra enligt 15 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Stockholm, 2 december 2025 - Virtune meddelar att från och med den 4 december 2025 kommer emittentens referensprisleverantör MarketVector att genomföra en teknisk uppdatering av den underliggande priskällan för kryptotillgångar som används för dagliga NAV-beräkningar (“Net Asset Value”). Priskällan kommer att ändras från CCData till BITA.

Denna justering gäller endast Virtunes single asset ETP:er och innebär enbart en förändring av datakällan som används vid den dagliga NAV-beräkningen (“Net Asset Value”). Förändringen påverkar inte värdet på produkterna, deras konstruktion, handel eller investerare på något sätt. Inga åtgärder krävs från investerare.

Uppdaterade slutliga villkor kommer att publiceras och göras tillgängliga den 4 december 2025.

Virtune Bitcoin ETP (ISIN: SE0020845709)

Virtune Staked Ethereum ETP (ISIN: SE0020541639)

Virtune Staked Solana ETP (ISIN: SE0021309754)

Virtune Staked Polkadot ETP (ISIN: SE0021148129)

Virtune XRP ETP (ISIN: SE0021486156)

Virtune Avalanche ETP (ISIN: SE0022050092)

Virtune Chainlink ETP (ISIN: SE0021149259)

Virtune Arbitrum ETP (ISIN: SE0021310133)

Virtune Staked Polygon ETP (ISIN: SE0021630217)

Virtune Staked Cardano ETP (ISIN: SE0021630449)

Virtune Litecoin ETP (ISIN: SE0023951082)

Virtune Staked NEAR ETP (ISIN: SE0025837735)

Virtune Sui ETP (ISIN: SE0025159833)

Virtune Bitcoin Prime ETP (ISIN: SE0025012032)

Virtune Stellar ETP (ISIN: SE0024417356)

Presskontakt

Christopher Kock, VD Virtune AB (Publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com

