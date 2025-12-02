天纳克携前沿技术亮相2025中国国际海事展

中国上海, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的汽车与工业零部件制造商天纳克于12月2日至5日亮相2025中国国际海事展。在上海新国际博览中心的N2馆N2D2B展位，天纳克全面展示了其在工业动力和排放领域的突破性成果，涵盖大缸径动力总成核心部件、DEVA®免维护轴承技术和新一代后处理系统、致力于为未来船舶提供更高性能、更低排放的系统解决方案。

“中国海运市场正迎来前所未有的发展机遇，这为天纳克中国的业务拓展提供了广阔空间，”天纳克亚太区总裁李响表示，“我们将积极深化与客户的合作，并不断丰富产品组合， 在这一重要市场实现加速发展。”

“工业业务是天纳克全球战略增长的重要引擎，我们致力于通过领先技术，为全球工业市场提供创新解决方案，”天纳克工业业务全球副总裁兼总经理Michael Bugbee补充道，“中国是全球航运业的关键市场，我们正持续加大本土投入，将更先进、更环保的技术引入中国，助力客户在全球竞争中赢得增长。”

本次展会天纳克重点展示三大创新技术：

大缸径动力总成解决方案：更可靠、更高效、更清洁

DAROS®和GOETZE®活塞环：天纳克展示的MKP200全寿命金属陶瓷涂层的DAROS®二冲程活塞环，具备自修复特性，能显著提升抗拉缸能力并延长使用寿命。GOETZE®四冲程活塞环采用CKS®陶瓷复合涂层，可降低磨损超过30%，而天纳克专有的LKZ®控油环减少机油耗高达50%，并显著提升效能。

气门组件：针对海事环境的高温、高压和强腐蚀的工况，精密氮化处理气门配合高致密粉末冶金座圈，提升耐磨性能高达 75%，可稳定运行超过 2万小时，大幅减少船舶进坞维修频次。

冠军 ® 工业火花塞：专为船舶动力系统定制的冠军 ® 铱金火花塞，具备 1万 小时超长使用寿命，点火能量提升 25%，可实现燃料充分燃烧，助力船舶燃油效率提升 3%-5%，同时降低 NOx 排放，兼顾经济性与环保性。

展会现场，天纳克还展示了 Monosteel ®钢活塞和高性能密封件，全方位呈现其在大缸径动力领域的全面产品和前沿技术。

DEVA® 自润滑轴承技术：免维护解决方案应对复杂海况

作为天纳克工业领域的明星技术，DEVA® 自润滑轴承携 deva.glide®、deva.tex®、deva.bm®、deva.metal® 四大材料体系集体亮相，以 “免维护、抗腐蚀、高承载” 三大核心优势，成为海事装备的优选解决方案，广泛应用于推进系统、甲板机械、海上风电平台等关键部位。

本次展示的一大亮点，是天纳克推出的超大尺寸 deva® glide 关节轴承—— 这款直径超 1 米的重磅产品，专为海工及水利项目量身打造，采用高耐磨性青铜合金铸造而成，并根据实际运动需求嵌入均匀分布的高性能固体润滑剂，解决恶劣工况下的润滑难题与稳定性挑战。相较于传统轴承，其使用寿命延长数倍，同时将运营与维护成本降低 70% 以上，为大型海事装备的可靠运行提供坚实保障。

新一代后处理解决方案：天纳克在展台重点展示了涵盖SCR、DPF在内的船用全系统排放控制方案，助力船舶满足EPA Tier 4与IMO Tier III等全球严苛排放法规。该方案采用更强、更紧凑的混合器与喷射组件，显著提升抗结晶能力与系统可靠性。其中，高性能混合器的均匀性超过0.95，确保反应效率与排放控制性能；喷射系统高度集成尿素泵、控制器、滤清器、多喷嘴共轨模块与喷嘴等核心组件，实现精准尿素喷射与高效雾化，支持灵活的后处理开发与适配需求，为船舶在全球范围内的合规运营提供可靠保障。

欢迎莅临天纳克展台（上海新国际博览中心N2馆N2D2B），与天纳克工程专家共话工程创新，共创航运可持续未来。

