eXp Realty expandiert in zwei neue europäische Märkte und plant einen dritten, was ein bedeutendes Jahr des globalen Wachstums markiert

Rumänien und die Niederlande schließen sich der wachsenden, auf Makler ausgerichteten Plattform von eXp an, wobei Luxemburg ebenfalls geplant ist, da das Unternehmen auf seine globale Vision für 2030 hinarbeitet.

BELLINGHAM, Washington, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet” (das agenturorientierteste Immobilienmaklerunternehmen der Welt) und Kerntochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), feierte seine Expansion in zwei wichtige europäische Märkte, Rumänien und die Niederlande, und kündigte seinen geplanten Eintritt in Luxemburg an. Damit schloss das Unternehmen ein erfolgreiches Jahr zielgerichteten, wirkungsvollen globalen Wachstums ab.

Mit diesen Markteinführungen erweitert eXp seine internationale Präsenz bis 2025 auf insgesamt sieben Länder, darunter Peru, Ecuador, die Türkei, Südkorea und Japan, wo das Unternehmen bereits zuvor Fuß gefasst hat. Der geplante Markteintritt in Luxemburg wird diese Präsenz nach seiner Umsetzung weiter ausbauen. Jeder Markt spiegelt den fokussierten Ansatz von eXp für globales Wachstum wider, der auf maklergeführte Umgebungen abzielt, in denen die Nachfrage nach Innovation, Mobilität und Eigentum steigt. Anstatt seine Präsenz auszuweiten, konzentriert sich eXp weiterhin darauf, in Länder zu expandieren, in denen seine Plattform Maklern einen unmittelbaren Mehrwert bieten kann.

„Wir haben in diesem Jahr eine bemerkenswerte Dynamik erfahren. eXp International erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 104,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, und diese Dynamik spiegelt sich auch in diesen Expansionen wider“, erklärte Felix Bravo, Geschäftsführer von eXp Realty International. „Jeder dieser Märkte hat seine eigene Geschichte, doch gemeinsam zeigen sie, in welche Richtung sich die Branche entwickelt. Agenten verlangen mehr als nur Provisionen und Schulungen. Sie wünschen sich Mobilität, Skalierbarkeit, Eigentumsrechte, globale Reichweite und Relevanz. eXp entwickelt die Infrastruktur und die Tools, um die Zukunft der Immobilienbranche zu gestalten. Das ist es, was diese Markteinführungen symbolisieren.“

Die Märkte wurden aufgrund ihres Potenzials für Makler, ihrer Innovationsfreudigkeit und ihrer klaren Ausrichtung auf die Plattform von eXp ausgewählt. Diese Strategie zeigt bereits erste Erfolge: Einige der diesjährigen Markteinführungen haben in den ersten 30 Tagen über 100 Makler gewonnen, und einige Willkommens-Events zogen 400 bis 500 Teilnehmer an, was den wachsenden Einfluss und den globalen Netzwerkeffekt von eXp verdeutlicht.

„Es waren keine Märkte, die wir überzeugen mussten, sie suchten selbst nach besseren Tools. „Das sagt uns alles, was wir wissen müssen“, erklärte Adam Day, Leiter Internationale Expansion – Europa. „In jedem dieser Länder arbeiten wir mit Partnern zusammen, die ihre Märkte genau kennen und erkennen, wie das Modell von eXp den tatsächlichen Bedürfnissen der Makler entspricht. Das ist es, was diese Expansionswelle auszeichnet. Wir starten dort, wo bereits Nachfrage, Führungsstärke und Übereinstimmung mit unserer Arbeitsweise vorhanden sind. Aus diesem Grund verzeichnen diese Länder vom ersten Tag an eine deutliche Dynamik.“

Diese weltweite Dynamik wird durch proprietäre eXp-Tools unterstützt, die von Maklern für Makler entwickelt wurden, um den Anforderungen eines wirklich globalen Geschäfts gerecht zu werden. LYVVE™, die KI-basierte internationale Immobiliensuchplattform von eXp, verbindet Makler und Verbraucher in fast 30 Ländern und bietet Echtzeit-Transparenz, direkte Kommunikation und nahtlose Suche über Grenzen hinweg. Darüber hinaus ermöglicht das interne globale Empfehlungsnetzwerk von eXp den Maklern, Geschäftsmöglichkeiten problemlos zu nutzen. Es handelt sich hierbei nicht um Standardlösungen, sondern um maßgeschneiderte Innovationen, die für die Anforderungen einer globalen, agentenorientierten Zukunft entwickelt wurden.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das „Unternehmen“) ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über 83.000 Maklern in 29 Ländern. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das Maklerinnen und Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen zu eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, verankert im SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklerinnen und Maklern Zugang zu wertvollen Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie unter success.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur internationalen Expansion, zur Verfügbarkeit von Aktienbeteiligungsprogrammen und zur Teilnahme an oder den Vorteilen aus der Plattform, den Tools, dem Vergütungsmodell oder den Aktienprogrammen des Unternehmens. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Änderungen bei der Mitarbeiterbindung oder -rekrutierung, die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich auf internationalen Märkten zu expandieren, Wettbewerbsdruck, regulatorische Änderungen und andere Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und Jahresberichte auf Formular 10-K.Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

