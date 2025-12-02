eXp Realty se expande a dos nuevos mercados europeos y planea un tercero, marcando un año significativo de crecimiento global

Rumanía y los Países Bajos se unen a la creciente plataforma centrada en los agentes de eXp, con Luxemburgo en planificación, mientras la empresa avanza hacia su visión global para 2030.

BELLINGHAM, Washington, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®,la a correduría inmobiliaria más centrada en los agentes en el planeta (“the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet") y la subsidiaria principal de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), celebró su expansión a dos mercados europeos clave, Rumanía y los Países Bajos, y anunció su entrada prevista en Luxemburgo, marcando un cierre contundente a un año de crecimiento global intencional y de alto impacto.

Estos lanzamientos elevan a siete el total de países incluidos en la expansión internacional de eXp en 2025, tras las incorporaciones anteriores de Perú, Ecuador, Turquía, Corea del Sur y Japón. La futura entrada en Luxemburgo ampliará aún más esta presencia una vez completada. Cada mercado refleja el enfoque estratégico de eXp en un crecimiento global enfocado, dirigido a entornos impulsados por agentes donde la demanda de innovación, movilidad y propiedad va en aumento. En lugar de expandirse solo por presencia, eXp continúa entrando en países donde su plataforma puede ofrecer valor inmediato a los agentes.

"Hemos tenido un verdadero impulso este año. eXp International generó $104.6 millones en ingresos hasta el tercer trimestre, un aumento del 74% en comparación con el mismo período del año pasado, y estamos viendo esa energía reflejada en estas expansiones", dijo Félix Bravo, director administrativo de eXp Realty International. "Cada uno de estos mercados cuenta una historia distinta, pero en conjunto señalan hacia dónde se dirige la industria. Los agentes exigen más que comisiones y capacitación. Quieren movilidad, escalabilidad, propiedad, alcance global y relevancia. eXp está desarrollando la infraestructura y las herramientas para liderar hacia dónde se dirige el sector inmobiliario. Eso es lo que representan estos lanzamientos".

Los mercados fueron seleccionados por su potencial de agentes, apetito por la innovación y clara alineación con la plataforma de eXp. Esa estrategia ya está dando resultados: algunos de los lanzamientos de este año han incorporado más de 100 agentes en los primeros 30 días, y ciertos eventos de bienvenida han reunido entre 400 y 500 asistentes, demostrando la creciente influencia de eXp y su efecto de red global.

"No son mercados que tuviéramos que convencer; ellos buscaron una mejor manera de crecer. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber ", dijo Adam Day, Líder de Expansión Internacional – Europa. "En cada uno de estos países, nos hemos asociado con personas que conocen profundamente sus mercados y que ven cómo el modelo de eXp encaja con lo que realmente necesitan los agentes. Eso es lo que distingue a esta ola de expansión. Estamos lanzando en lugares donde ya existe demanda, liderazgo y alineación con nuestra forma de operar. Por eso estos países están observando una verdadera tracción desde el primer día".

Este impulso global está respaldado por herramientas exclusivas de eXp diseñadas por agentes, para agentes, que responden a las realidades de un negocio verdaderamente global. LYVVE™, la plataforma de búsqueda internacional de propiedades con IA nativa de eXp, conecta a agentes y consumidores en cerca de 30 países, ofreciendo visibilidad en tiempo real, comunicación directa y una experiencia de búsqueda transparente y sin límites. Además, la red interna de referidos globales de eXp permite a los agentes mover oportunidades con facilidad. Estas no son soluciones genéricas; son innovaciones diseñadas específicamente para responder a las realidades de un futuro global y liderado por agentes.

