eXp Realty s’étend sur deux nouveaux marchés européens et en prévoit un troisième, marquant ainsi une année notable en matière de croissance mondiale

La Roumanie et les Pays-Bas rejoignent la plateforme eXp, qui donne la priorité aux agents immobiliers et ne cesse de se développer. Le Luxembourg devrait suivre également, alors que l’entreprise se prépare à réaliser sa vision mondiale pour 2030.

BELLINGHAM, Washington, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, « the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet » (la société de courtage immobilier la plus centrée sur les agents au monde) et la filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a célébré son expansion sur deux marchés européens clés, la Roumanie et les Pays-Bas, et a annoncé son intention de s’implanter au Luxembourg, clôturant ainsi en beauté une année marquée par une croissance mondiale ciblée et à fort impact.

Ces lancements portent à sept le nombre total de pays dans lesquels eXp s’est implanté à l’international en 2025, après avoir déjà fait son entrée au Pérou, en Équateur, en Turquie, en Corée du Sud et au Japon. Une arrivée prévue au Luxembourg permettra d’étendre encore davantage cette présence une fois qu’elle sera effective. Chaque marché reflète l’approche ciblée d’eXp en matière de croissance mondiale, qui vise les environnements axés sur les agents où la demande en matière d’innovation, de mobilité et d’accession à la propriété est en hausse. Plutôt que de se développer pour renforcer sa présence, eXp continue de s’implanter dans des pays où sa plateforme est susceptible d’apporter une valeur ajoutée immédiate aux agents.

« Cette année, la dynamique a été enclenchée. eXp International a généré un chiffre d’affaires de 104,6 millions de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 74 pour cent par rapport à la même période l’année dernière, et cette énergie se reflète dans ces expansions », a déclaré Felix Bravo, directeur général international d’eXp Realty. « Chacun de ces marchés raconte une histoire différente, mais conjointement, ils indiquent la direction que prend le secteur. Les agents exigent bien plus que des commissions et des formations. Ils veulent de la mobilité, de l’évolutivité, de l’autonomie, une portée mondiale et de la pertinence. eXp met en place l’infrastructure et les outils nécessaires pour être à la pointe de l’évolution du secteur immobilier. C’est exactement ce que ces lancements incarnent. »

Les marchés ont été choisis pour leur potentiel en termes d’agents, leur soif d’innovation et leur adéquation évidente avec la plateforme eXp. Cette stratégie porte déjà ses fruits : certains des lancements de cette année ont permis de recruter plus de 100 agents au cours des 30 premiers jours. Certaines activités d’accueil ont attiré entre 400 et 500 participants, ce qui illustre l’influence croissante d’eXp et l’effet de réseau mondial.

« Nous n’avons pas eu besoin de convaincre ces marchés. Ils sont venus d’eux-mêmes chercher une meilleure façon de faire prospérer le secteur. Cette preuve de confiance parle d’elle-même », a déclaré Adam Day, responsable de l’expansion internationale pour l’Europe. « Dans chacun de ces pays, nous avons établi des partenariats avec des personnes qui connaissent parfaitement leur marché et qui comprennent en quoi le modèle eXp répond aux véritables besoins des agents immobiliers. Cela permet à notre modèle d’expansion de se distinguer. Nous nous implantons là où il existe déjà une demande, un leadership et une adéquation avec notre mode de fonctionnement. C’est pourquoi ces pays connaissent un véritable engouement dès le premier jour. »

Cette dynamique mondiale repose sur des outils eXp exclusifs conçus par des agents, pour des agents, afin de répondre aux réalités d’une activité résolument internationale. LYVVE™, la plateforme internationale de recherche immobilière native IA d’eXp, met en relation des agents et des consommateurs dans près de 30 pays, offrant ainsi une visibilité en temps réel, une communication directe et des découvertes en continu, bien au-delà des frontières. Parallèlement, le réseau mondial de référence interne d’eXp permet aux agents de saisir facilement les opportunités. Il ne s’agit pas de solutions toutes faites, mais d’innovations spécialement conçues pour répondre aux réalités d’un avenir mondialisé et impulsé par les agents.

Les agents prêts à développer leur activité et à exercer sans frontières peuvent consulter le site https://exprealty.international .

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) (la « Société ») est la société holding des entreprises eXp Realty® et SUCCESS® Enterprises. Avec plus de 83 000 agents répartis dans 29 pays, eXp Realty est le plus grand courtier immobilier indépendant au monde. Société de courtage immobilière basée sur le cloud et centrée sur les agents, eXp Realty offre à ses agents immobiliers des commissions parmi les plus élevées du secteur, un partage des revenus, des opportunités de participation au capital ainsi qu’un réseau mondial qui leur permet de développer leur activité avec succès. Pour tout complément d’information sur eXp World Holdings, Inc., consultez : expworldholdings.com

Ancrée dans le paysage grâce à la notoriété de son magazine SUCCESS®, la marque SUCCESS® Enterprises se distingue comme une référence en matière de développement personnel et professionnel depuis 1897. Membre de l’écosystème eXp, elle permet aux agents d’accéder à des ressources précieuses pour améliorer leurs compétences, développer leur activité et assurer leur réussite à long terme. Pour tout complément d’information sur SUCCESS, consultez success.com.

Clause de sauvegarde et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières de 1995, le Private Securities Litigation Reform Act. Elles sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et de sa direction, mais induisent des risques et des incertitudes, connus ou non, qui pourraient exercer une nette influence sur les résultats réels. Ces déclarations incluent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant l’expansion internationale, la disponibilité de programmes d’actionnariat et la participation ou les avantages découlant de la plateforme, des outils, du modèle de rémunération ou des programmes d’actions de la Société. Les facteurs clés susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations du marché immobilier, les évolutions dans la rétention ou le recrutement des agents, l’aptitude de la Société à se développer avec succès sur les marchés internationaux, les pressions exercées par la concurrence, les évolutions d’ordre réglementaire et d’autres risques régulièrement détaillés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les derniers rapports trimestriel et annuel déposés respectivement sous les formulaires 10-Q et 10-K.Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

