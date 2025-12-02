eXp Realty מתרחבת לשני שווקים אירופיים חדשים, מתכננת כניסה לשוק שלישי, ומסמנת שנה משמעותית של צמיחה עולמית

רומניה והולנד מצטרפות לפלטפורמה הצומחת של eXp ששמה את הסוכנים בראש, כאשר מתוכננת כניסה גם אל לוקסמבורג, בעת שהחברה בונה לעבר השגת חזונה הגלובלי ב-2030

®eXp Realty, חברת תיווך הנדל"ן הממוקדת ביותר בסוכנים בעולם וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) חגגה את התרחבותה לשני שווקים אירופיים מרכזיים, רומניה והולנד, והודיעה על כניסה מתוכננת ללוקסמבורג, מה שמסמן סיום שנה עוצמתי של צמיחה גלובלית מכוונת ובעלת השפעה רבה.

השקות אלו מביאות את סך ההתרחבות הבינלאומית של eXp ב-2025 לשבע מדינות, כולל כניסות קודמות לפרו, אקוודור, טורקיה, דרום קוריאה ויפן. כניסה צפויה ללוקסמבורג תרחיב עוד יותר את טביעת הרגל הזו לאחר השלמתה. כל שוק משקף את הגישה הממוקדת של eXp לצמיחה גלובלית, ומתמקד בסביבות מובלות בידי סוכנים בהן יש עלייה בביקוש לחדשנות, ניידות ובעלות. במקום להתרחב למען כדי להפגין נוכחות, eXp ממשיכה להיכנס למדינות בהן הפלטפורמה שלה יכולה לספק ערך מיידי לסוכנים.

"היה לנו מומנטום אמיתי השנה. eXp International הכניסה 104.6 מיליון דולר בהכנסות ברבעון השלישי, עלייה של 74 אחוזים לעומת אותה תקופה בשנה שעברה, ואנחנו רואים את האנרגיה הזו מתבטאת בהרחבות אלו", אמר פליקס בראבו (Felix Bravo), מנכ"ל eXp Realty International. "כל אחד מהשווקים האלה מספר סיפור שונה, אבל יחד הם מסמנים לאן התעשייה הולכת. סוכנים דורשים יותר מעמלות והכשרה. הם רוצים ניידות, יכולת התרחבות, בעלות, הגעה גלובלית ורלוונטיות. eXp בונה את התשתית והכלים להוביל לאן הנדל"ן הולך הלאה. זה מה שההשקות האלה מייצגות".

השווקים נבחרו בשל פוטנציאל הסוכנים שלהם, התיאבון לחדשנות וההתאמה הברורה לפלטפורמה של eXp. האסטרטגיה הזו כבר מניבה תוצאות: חלק מההשקות של השנה גייסו למעלה מ-100 סוכנים ב-30 הימים הראשונים, כאשר חלק מאירועי קבלת הפנים משכו 400-500 משתתפים, מה שמוכיח את ההשפעה הגוברת של eXp ואת אפקט הרשת הגלובלי.

"אלה לא שווקים שהיינו צריכים לשכנע, הם באו לחפש דרך טובה יותר לבנות. זה אומר לנו כל מה שאנחנו צריכים לדעת", אמר אדם דיי (Adam Day), מנהל התרחבות בינלאומית - אירופה. "בכל אחת מהמדינות הללו, שיתפנו פעולה עם אנשים שמבינים לעומק את השווקים שלהם ורואים כיצד המודל של eXp מתאים למה שהסוכנים באמת צריכים. זה מה שמייחד את גל ההתרחבות הזה. אנחנו משיקים איפה שכבר יש ביקוש, מנהיגות והתאמה לאופן שבו אנחנו פועלים. זו הסיבה שהמדינות האלה רואות תאוצה אמיתית מהיום הראשון."

המומנטום העולמי הזה מגובה בכלי eXp קנייניים שפותחו על ידי סוכנים, עבור סוכנים, כדי להתמודד עם המציאות של עסק גלובלי אמיתי. LYVVE™, פלטפורמת החיפוש הבינלאומית של eXp מבוססת בינה מלאכותית, מחברת סוכנים וצרכנים בכמעט 30 מדינות, ומציעה נראות בזמן אמת, תקשורת ישירה וגילוי חלק מעבר לגבולות. בנוסף, רשת ההפניות הגלובלית הפנימית של eXp מאפשרת לסוכנים להעביר הזדמנויות בקלות. אלו אינם פתרונות מוכנים למדף; אלה חידושים ייעודיים שנועדו למציאות של עתיד גלובלי בהובלת סוכנים.

