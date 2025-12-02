eXp Realty Berekspansi ke Dua Pasar Baru di Eropa dan Merencanakan Pasar Ketiga, Menandai Tahun Pertumbuhan Global yang Signifikan

Rumania dan Belanda bergabung dengan platform eXp yang berfokus pada agen dan terus berkembang. Luksemburg direncanakan akan menyusul, saat perusahaan menjalankan strateginya untuk mencapai visi 2030 globalnya.

BELLINGHAM, Washington, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet,” dan anak perusahaan inti dari eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), merayakan ekspansinya ke dua pasar utama di Eropa, Rumania dan Belanda. eXp Realty juga mengumumkan rencana ekspansi ke Luksemburg, yang menandai langkah penutup yang kuat jelang tahun dengan pertumbuhan global yang terarah dan berdampak tinggi.

Peluncuran ini meningkatkan total ekspansi internasional eXp pada tahun 2025 menjadi tujuh negara, termasuk ekspansi sebelumnya ke Peru, Ekuador, Türkiye, Korea Selatan, dan Jepang. Rencana ekspansi ke Luksemburg juga semakin memperluas jangkauan global ini setelah resmi terlaksana. Setiap pasar mencerminkan pendekatan eXp yang terfokus dalam pertumbuhan global, dengan menargetkan lingkungan yang digerakkan oleh para agen, yang menunjukkan meningkatnya permintaan akan inovasi, mobilitas, dan kepemilikan. eXp tidak ingin melakukan ekspansi hanya untuk mengejar eksistensi. Negara-negara yang menjadi target ekspansinya merupakan tempat platformnya dapat memberikan nilai tambah secara langsung bagi para agen.

“Kami mengalami momentum yang nyata tahun ini. eXp International menghasilkan pendapatan sebesar $104,6 juta hingga Kuartal 3, naik 74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kami melihat semangat itu muncul dalam ekspansi ini,” ujar Felix Bravo, Managing Director, eXp Realty International. “Setiap pasar ini memiliki kisahnya sendiri, tetapi secara keseluruhan, semuanya menunjukkan arah perkembangan industri ini ke depannya. Para agen kini menuntut lebih dari sekadar komisi dan pelatihan. Mereka menginginkan mobilitas, skalabilitas, kepemilikan, jangkauan global, dan relevansi. eXp membangun infrastruktur dan perangkat yang dibutuhkan untuk memimpin arah perkembangan industri real estat berikutnya. Itulah esensi dari setiap peluncuran ini.”

Pasar-pasar tersebut dipilih karena potensi agennya, kesiapan terhadap inovasi, serta keselarasan yang kuat dengan platform eXp. Strategi tersebut sudah menunjukkan hasil: beberapa peluncuran tahun ini berhasil menerima lebih dari 100 agen dalam 30 hari pertama. Beberapa acara penyambutan juga menarik 400–500 peserta. Hal ini menunjukkan meningkatnya pengaruh eXp dan efek jaringan globalnya.

“Ini bukan pasar yang harus kami bujuk, mereka bergabung sendiri untuk mencari cara yang lebih baik untuk berkembang. Kami sudah mendapat semua jawaban yang kami butuhkan dari sini,” ujar Adam Day, Pemimpin Ekspansi Internasional – Eropa. “Di setiap negara ini, kami bermitra dengan orang-orang yang memahami pasar mereka secara mendalam dan melihat bagaimana model eXp memenuhi kebutuhan agen yang sebenarnya. Itulah hal yang berbeda pada gelombang ekspansi ini. Kami melakukan peluncuran di tempat yang memang sudah memiliki permintaan, kepemimpinan, dan keselarasan dengan cara kami beroperasi. Itulah sebabnya negara-negara ini menunjukkan perkembangan bagus yang nyata sejak hari pertama.”

Momentum global ini didukung oleh beragam alat eksklusif milik eXp yang dirancang oleh agen, untuk agen, guna memenuhi kebutuhan bisnis global yang sebenarnya. LYVVE™, platform pencarian properti internasional berbasis AI milik eXp, menghubungkan agen dan konsumen di hampir 30 negara, menawarkan visibilitas secara real time, komunikasi langsung, serta pengalaman penelusuran lintas negara yang lancar. Di samping itu, jaringan rujukan global internal milik eXp memungkinkan para agen untuk memanfaatkan peluang dengan mudah. Ini bukanlah solusi siap pakai; ini adalah inovasi yang dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan nyata industri ini di masa depan yang bersifat global dan digerakkan oleh para agen.

Agen yang siap mengembangkan bisnisnya dan beroperasi tanpa batas dapat mengunjungi https://exprealty.international .

Tentang eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Perusahaan”) merupakan perusahaan induk eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty merupakan broker real estat independen terbesar di dunia dengan lebih dari 83.000 agen yang tersebar di 29 negara. Sebagai broker berbasis cloud dan berpusat pada agen, eXp Realty memberi agen real estat pembagian komisi terkemuka dalam industri, pembagian pendapatan, peluang kepemilikan ekuitas, dan jaringan global yang memberdayakan agen untuk membangun bisnis yang berkembang dengan pesat. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., kunjungi: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang didukung oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama tepercaya dalam pengembangan pribadi dan profesional sejak tahun 1897. Sebagai bagian dari ekosistem eXp, perusahaan ini menawarkan akses ke sumber daya yang berharga kepada agen untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan bisnis, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang SUCCESS, kunjungi success.com.

Klausul Perlindungan Hukum dan Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan ini mencerminkan ekspektasi Perusahaan dan manajemennya saat ini, tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat memengaruhi hasil aktual secara material. Pernyataan-pernyataan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai ekspansi internasional, ketersediaan program kepemilikan ekuitas, serta partisipasi dalam atau manfaat yang diperoleh dari platform, alat, model kompensasi, maupun program ekuitas Perusahaan. Faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan hasil aktual secara material dan secara negatif dari yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan termasuk fluktuasi pasar real estat, perubahan retensi atau perekrutan agen, kemampuan Perusahaan untuk berekspansi dengan sukses di pasar internasional, tekanan kompetitif, perubahan peraturan, dan risiko lain yang dijelaskan secara detail dari waktu ke waktu dalam pengajuan Securities and Exchange Commission Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengajuan terbaru Laporan Kuartalan pada Formulir 10-Q dan Laporan Tahunan pada Formulir 10-K. Kami tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan ini kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

