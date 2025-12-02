eXpリアルティ、欧州で2つの新市場に進出し、第3の新市場も計画中、グローバル成長の重要な1年となる

eXpが2030年グローバルビジョンに向けて構築を進めている中、同社の拡大中のエージェント第一のプラットフォームにルーマニアとオランダが加わり、ルクセンブルクも加わる予定である。

ワシントン州ベリンガム発 , Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「地球上で最もエージェント中心の不動産取引業者 (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™)」であり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社であるeXpリアルティ (eXp Realty®) が、欧州の主要2市場であるルーマニアとオランダへの進出を祝い、ルクセンブルクへの進出計画を発表した。目的意識と高い影響力を持つグローバル成長を遂げた1年の、力強い締めくくりである。

これらの展開により、eXpの2025年における国際拡張は、既に進出済みのペルー、エクアドル、トルコ、韓国、日本に続き、計7カ国となった。ルクセンブルクへの進出計画が完了すると、この展開範囲がさらに拡大することになる。各市場は、革新性、移動の自由、オーナーシップに対する需要が高まっているエージェント主導の環境を標的とする、グローバルな成長に対するeXpの焦点を絞ったアプローチを反映している。eXpは、単に存在感を拡大するのではなく、同社のプラットフォームがエージェントに即座に価値を提供できる国々への進出を続けている。

eXpリアルティ・インターナショナル (eXp International) のマネージング/ディレクターであるフェリックス・ブラボ (Felix Bravo) は次のように述べている。「今年は確かな勢いがありました。eXpインターナショナルの第3四半期までの収入は1億460万ドル (約163億円) で、前年同期比74%増となりました。また、このエネルギーは、これらの拡張戦略に表れています。各市場の語るストーリーは色々異なりますが、総合的に見ると業界の方向性が見えてきます。エージェントは、手数料や研修を超えたものを求めています。移動の自由、拡張性、オーナーシップ、グローバルな展開、そして適合性を求めているのです。eXpは、不動産業界の次なる方向性をリードするインフラとツールを構築しています。今回の展開は、それを具現しています。」

市場選定の基準は、エージェントの可能性、革新に対する意欲、そしてeXpプラットフォームとの明確な整合性であった。その戦略は既に成果を上げており、今年開始した事業の一部では、初日以来30日間で100名以上のエージェントを獲得し、歓迎イベントには400～500名が参加し、eXpの影響力拡大とグローバルなネットワーク効果が実証された。

欧州地域の国際事業拡大リーダーであるアダム・デイ (Adam Day) は次のように述べている。「当社からの説得が必要だった市場ではなく、市場側からより良い構築方法を求めてきました。それで必要な情報がすべて得られたのです。これらの各国では、市場を深く理解し、eXpのモデルがエージェントの真のニーズに合致していることを認識している人材と提携しています。これが今回の拡張の特異点です。需要、リーダーシップ、そして当社の運営方法との整合性が既に存在する地域で、事業を開始しています。だからこそ、これらの国々では初日から確かな成果を上げているのです。」

この世界的な勢いは、真のグローバルビジネスの現実に対応するために、エージェントのためにエージェントによって設計された独自のツールによって支えられている。LYVVE™は、eXpのAIネイティブ国際不動産検索プラットフォームであり、約30カ国でエージェントと消費者を結びつけ、リアルタイムの可視性、直接のコミュニケーション、国境を越えたシームレスな発見を提供する。これと並行して、eXpの社内グローバル紹介ネットワークにより、エージェントが簡単にオポチュニティを容易に動かせるようになっている。これらは既製のソリューションではなく、エージェント主導のグローバルな未来の現実のために設計された、専用に構築されたイノベーションである。

事業を拡大し、国境なく活動する準備が整っているエージェントは、https://exprealty.international を閲覧されたい。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI) (「同社」) は、eXpリアルティ (eXp Realty®) およびサクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) の持株会社である。eXpリアルティは、世界最大の独立系不動産ブローカーであり、世界29カ国にわたり約83,000人のエージェントを擁している。クラウドベースのエージェント中心型ブローカーであるeXpリアルティは、不動産エージェントに業界トップクラスのコミッション分配、収益分配、株式保有の機会、そしてグローバルネットワークを提供し、エージェントが成功するビジネスを構築できるよう支援している。eXpワールド・ホールディングスの詳細については、以下を参照されたい：expworldholdings.com

サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、サクセス (SUCCESS®) 誌を中心とし、1897年以来、個人およびプロフェッショナルの成長を支える信頼ある存在である。eXpエコシステムの一部として、エージェントがスキルを向上させ、ビジネスを成長させ、長期的な成功を達成するための貴重なリソースを提供している。サクセスの詳細については、success.com を閲覧されたい。

セーフハーバーおよび将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれている。これらの記述は、同社およびその経営陣の現在の予想を反映したものであるが、実際の結果に重大な影響を及ぼす可能性のある既知および未知のリスクや不確実性を伴う。これらの記述には、国際展開、株式所有プログラムの利用可能性、および同社のプラットフォーム、ツール、報酬モデルまたは株式プログラムへの参加またはそれらから得られる利益に関する記述が含まれるが、それらに限定されるものではない。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なり、不利に影響を及ぼす可能性のある重要な要因には、不動産市場の変動、エージェントの定着率や採用状況の変化、同社の国際市場での拡大能力、競争圧力、規制の変更、および同社が証券取引委員会 (SEC) に随時提出する書類に詳述されるその他のリスクが含まれる。これには、最新のフォーム10-Q (四半期報告書) およびフォーム10-K (年次報告書) に記載された内容が含まれるが、それらに限定されるものではない。法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負わない。

報道関係者向け問い合わせ先：

eXpワールド・ホールディングス

mediarelations@expworldholdings.com

投資家向け問い合わせ先：

デニス・ガルシア (Denise Garcia)

investors@expworldholdings.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4077899-a7d3-47bf-b448-de2ab339691e