eXp Realty, 유럽 신규 시장 두 곳 진출 및 세 번째 시장 진출 계획 밝히며 글로벌 성장의 중요한 한 해 기록

루마니아와 네덜란드가 eXp의 성장하는 에이전트 중심 플랫폼에 새롭게 합류했으며, 룩셈부르크 진출도 예정되어 있다. 이는 회사가 2030년 글로벌 비전을 향해 나아가는 과정의 일환으로 평가된다.

워싱턴 벨링햄, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp World Holdings, Inc.(나스닥: EXPI)의 핵심 자회사이자 “세계에서 가장 에이전트 중심적인 부동산 브로커리지™”인 eXp Realty®가 루마니아와 네덜란드라는 유럽의 두 핵심 시장으로의 확장을 기념하는 한편 룩셈부르크 진출 계획을 발표하며 방향성과 목표가 명확한 임팩트 있는 글로벌 성장을 이룬 한 해를 힘차게 마무리했다는 평가다.

이번 확장으로 eXp는 2025년 국제 시장 확대 국가가 총 7개국으로 늘어났다. 올해 초 페루, 에콰도르, 튀르키예, 대한민국, 일본에 진출한 데 이어 루마니아와 네덜란드가 추가된 것이다. 앞으로 예정된 룩셈부르크 진출까지 완료되면 이 같은 행보는 더욱 확장될 예정이다. 각 시장은 혁신, 이동성, 오너십에 대한 수요가 증가하는 환경에서 에이전트 주도 모델을 중심에 둔 eXp의 집중적 글로벌 성장 전략을 반영한다. 단순한 시장 존재감을 위한 확장이 아니라, eXp 플랫폼이 에이전트에게 즉각적인 가치를 제공할 수 있는 국가에 진출한다는 점이 핵심이다.

eXp Realty International의 매니징 디렉터인 펠릭스 브라보(Felix Bravo)는 “올해 우리는 확실한 모멘텀을 만들어내는데 성공했다. eXp International은 3분기까지 1억 460만 달러의 매출을 올렸으며, 이는 전년 동기 대비 74퍼센트 증가한 수치이다. 이러한 에너지가 이번 사업 확장에서도 그대로 나타나고 있다.”라고 평가했다. 그는 이어 “각 시장마다 스토리는 다양하지만, 모두가 업계의 흐름이 어디로 향하는지를 보여준다. 에이전트들은 단순한 커미션과 교육 그 이상을 요구하고 있다. 이들은 이동성, 확장성, 오너십, 글로벌 접근성, 그리고 시장에서의 존재감을 원하고 있는 상황이다. eXp는 부동산 산업이 다음 단계로 나아가기 위해 필요한 인프라와 도구를 구축하고 있다. 이번 진출은 그 방향성을 보여주는 사례”라고 설명했다.

사업 확장 지역으로 지목된 시장들은 에이전트 잠재력, 혁신에 대한 수요, eXp 플랫폼과의 명확한 적합성을 기준으로 선정되었다. 이러한 전략은 이미 성과를 내고 있다. 올해 진출한 일부 국가에서는 첫 30일 동안 100명 이상의 에이전트가 합류했으며, 일부 환영 행사에는 400~500명이 참석하는 등 eXp의 영향력과 글로벌 네트워크 효과가 빠르게 커지고 있음을 보여주고 있다.

국제 확장 리더이자 유럽 지부 총괄을 맡고 있는 애덤 데이(Adam Day)는 “선정된 시장들은 굳이 우리가 먼저 설득에 나섰던 곳이 아니다. 해당 시장들이 먼저 더 나은 방식을 찾으며 우리에게 찾아왔다. 이것만으로도 모든 것을 설명해준다.”고 밝혔다. 이어 “각 국가에서 우리는 그 시장을 깊이 이해하고, eXp의 모델이 에이전트들이 실제로 필요로 하는 것과 어떻게 맞아떨어지는지 보는 사람들과 파트너십을 맺었다. 이것이 이번 확장 흐름을 특별하게 만드는 이유이다. 우리는 이미 수요와 리더십이 존재하고, 우리의 운영 방식과 조화를 이루는 곳에 진출하고 있다. 그렇기 때문에 해당 국가들은 첫날부터 눈에 띄는 성과를 내고 있는 것이다.”라고 설명했다.

이 글로벌한 모멘텀은 에이전트에 의해, 에이전트를 위해 설계된 eXp의 독자적 도구들로 뒷받침되고 있다. eXp의 AI 기반 국제 부동산 검색 플랫폼인 LYVVE™는 약 30개국의 에이전트와 소비자를 연결하며, 국경을 넘나드는 실시간 매물 가시성, 직접 소통, 원활한 검색 경험을 제공한다. 더불어, eXp의 사내 글로벌 리퍼럴 네트워크는 에이전트가 비즈니스 기회를 손쉽게 이동시킬 수 있게 해준다. 이는 시중에서 쉽게 구할 수 있는 솔루션이 아니라, 글로벌·에이전트 중심 미래의 요구에 맞춰 설계된 맞춤형 혁신들이다.

eXp World Holdings, Inc. 소개

eXp World Holdings, Inc.(나스닥: EXPI, 이하 “회사”)는 eXp Realty®와 SUCCESS® Enterprises의 지주회사이다. eXp Realty는 전 세계 29개국에 8만 3천 명이 넘는 에이전트를 보유한 세계 최대 규모의 독립 부동산 브로커리지다. 클라우드 기반 에이전트 중심 모델을 바탕으로 eXp Realty는 업계 최고 수준의 커미션 분배, 수익 공유, 지분 보유 기회, 글로벌 네트워크를 제공하여 에이전트들이 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있도록 지원한다. eXp World Holdings, Inc.에 대한 자세한 정보는 expworldholdings.com에서 확인할 수 있다.

SUCCESS® Enterprises는 SUCCESS® 매거진을 중심으로 1897년부터 개인 및 전문 성장 분야에서 신뢰받는 브랜드로 자리매김해 왔다. eXp 생태계의 일원으로서 SUCCESS는 에이전트들이 역량을 강화하고 비즈니스를 성장시키며 장기적 성공을 이루는 데 도움이 되는 다양한 자원을 제공한다. SUCCESS에 대한 자세한 정보는 success.com에서 확인할 수 있다.

