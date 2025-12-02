eXp Realty Mengembangkan Operasi ke Dua Pasaran Baharu di Eropah dan Merancang Pasaran Ketiga, Menandakan Tahun Penting Pertumbuhan Global

Romania dan Belanda menyertai platform eXp yang mengutamakan ejen terlebih dahulu dan sedang berkembang, dengan Luxembourg dalam perancangan, ketika syarikat ini membina ke arah visi global 2030.

BELLINGHAM, Washington, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet” dan anak syarikat teras eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), meraikan pengembangannya ke dua pasaran utama Eropah, iaitu Romania dan Belanda, serta mengumumkan rancangan untuk memasuki Luxembourg, menandakan penutupan tahun yang kukuh bagi tahun pertumbuhan global yang bermakna dan berimpak tinggi.

Pelancaran ini meningkatkan pengembangan antarabangsa eXp bagi tahun 2025 kepada tujuh negara, termasuk pasaran yang telah disertai sebelum ini di Peru, Ecuador, Türkiye, Korea Selatan dan Jepun. Penyertaan yang dijangka ke Luxembourg akan terus memperluas jejak ini sebaik sahaja ia diselesaikan. Setiap pasaran mencerminkan pendekatan berfokus eXp terhadap pertumbuhan global, menyasarkan persekitaran yang dipacu oleh ejen di mana permintaan terhadap inovasi, mobiliti dan pemilikan semakin meningkat. Daripada sekadar berkembang untuk kehadiran semata-mata, eXp terus memasuki negara di mana platformnya dapat memberikan nilai segera kepada para ejen.

“Kami telah mencatat momentum sebenar tahun ini. eXp International menjana pendapatan sebanyak AS$104.6 juta sehingga S3, meningkat 74 peratus berbanding tempoh yang sama tahun lalu dan kami melihat momentum tersebut jelas terpancar dalam pengembangan ini,” kata Felix Bravo, Pengarah Urusan, eXp Realty International. “Setiap pasaran mempunyai ceritanya yang tersendiri, tetapi bersama-sama ia mendedahkan hala tuju industri. Para ejen kini menuntut lebih daripada sekadar komisen dan latihan. Mereka mahukan mobiliti, skalabiliti, pemilikan, capaian global dan relevansi. eXp sedang membangunkan infrastruktur dan alat untuk memimpin hala tuju seterusnya dalam industri hartanah. Itulah maksud di sebalik pelancaran ini.”

Setiap pasaran dipilih berdasarkan potensi ejen, minat terhadap inovasi dan penjajaran yang telus dengan platform eXp. Strategi tersebut sudah mula membuahkan hasil: beberapa pelancaran tahun ini telah berjaya menarik lebih daripada 100 ejen dalam tempoh 30 hari pertama, dengan beberapa acara sambutan tertentu menghimpunkan 400–500 hadirin, sekali gus menunjukkan pengaruh eXp yang semakin meningkat serta kesan rangkaian globalnya.

Pasaran ini bukan sesuatu yang perlu kami yakinkan; sebaliknya, mereka sendiri mencari jalan yang lebih baik untuk berkembang. Itu sudah menjelaskan segala yang perlu kami ketahui,” kata Adam Day, Pemimpin Pengembangan Antarabangsa – Eropah. “Di setiap negara, kami telah bekerjasama dengan individu yang memahami pasaran mereka secara mendalam dan melihat bagaimana model eXp sesuai dengan keperluan sebenar para ejen. Itulah yang membezakan gelombang pengembangan ini. Pelancaran kami tertumpu kepada pasaran yang sedia ada permintaan, kepimpinan dan keserasian dengan cara kami beroperasi. Itulah sebabnya negara-negara ini mencapai kemajuan nyata sejak hari pertama.”

Momentum global ini disokong oleh alat eksklusif eXp yang direka oleh ejen, untuk ejen bagi memenuhi realiti sebuah perniagaan yang benar-benar berskala global. LYVVE™, platform carian hartanah antarabangsa berasaskan AI milik eXp, menghubungkan ejen dan pengguna merentasi hampir 30 negara, menawarkan keterlihatan masa nyata, komunikasi langsung serta penemuan tanpa sempadan. Selain itu, rangkaian rujukan global dalaman eXp memudahkan ejen mengalihkan peluang rentas sempadan dengan lancar. Ini bukanlah penyelesaian siap guna; sebaliknya ia adalah inovasi yang dibangunkan khusus untuk memenuhi realiti masa depan global yang dipacu oleh ejen.

