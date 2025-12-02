eXp Realty Abre Dois Novos Mercados na Europa e Pretende Abrir um Terceiro, Marcando Um Ano Significativo de Crescimento Global

A Romênia e a Holanda se juntam à crescente plataforma de agentes em primeiro lugar da eXp, com o Luxemburgo sendo o próximo, para o avanço da empresa em direção à sua visão global para 2030.

BELLINGHAM, Wash., Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp Realty®, “the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), comemora sua expansão para dois importantes mercados europeus, Romênia e Holanda, e anunciou planos para a entrada em Luxemburgo, encerrando um significativo ano de crescimento global focado e de alto impacto.

Com isso, o total de expansões internacionais da eXp em 2025 atinge sete países, incluindo Peru, Equador, Turquia, Coreia do Sul e Japão. Uma entrada antecipada em Luxemburgo expandirá ainda mais essa presença, uma vez concluída. Cada mercado reflete a abordagem focada da eXp no crescimento global, visando ambientes liderados por agentes onde a demanda por inovação, mobilidade e propriedade está aumentando. Em vez de uma simples expansão da presença, a eXp continua a entrar em países onde sua plataforma pode oferecer valor imediato para os agentes.

“Tivemos um impulso real este ano. A eXp International teve uma receita de US $104,6 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 74% em relação ao mesmo período do ano passado, e podemos ver essa energia nessas expansões”, disse Felix Bravo, Diretor Administrativo da eXp Realty International. “Cada um desses mercados tem uma história diferente, mas, juntos, eles indicam para onde o setor está se dirigindo. Os agentes estão exigindo mais do que comissões e treinamento. Eles querem mobilidade, escalabilidade, propriedade, alcance global e relevância. A eXp está criando a infraestrutura e as ferramentas para liderar onde o setor imobiliário está indo a seguir. É isso que esses lançamentos representam.”

Os mercados foram escolhidos pelo seu potencial de agente, apetite pela inovação e alinhamento claro com a plataforma da eXp. Essa estratégia já está apresentando resultados: alguns dos lançamentos deste ano integraram mais de 100 agentes nos primeiros 30 dias, com alguns eventos de boas-vindas atraindo 400 a 500 participantes, demonstrando a crescente influência e o efeito da rede global da eXp.

“Não tivemos mercados que buscar esses mercados, eles vieram em busca de uma maneira melhor de construir. Isso diz tudo que precisamos saber”, disse Adam Day, Líder de Expansão Internacional – Europa. “Em cada um desses países, fizemos parcerias com pessoas que entendem profundamente dos seus mercados e veem como o modelo da eXp se encaixa no que os agentes realmente precisam. É isso que diferencia essa onda de expansão. Entramos onde já existe a demanda, a liderança e o alinhamento com a forma como operamos. É por isso que esses países estão despertando um interesse real desde o primeiro dia.”

Esse impulso mundial é apoiado pelas ferramentas proprietárias eXp projetadas por agentes, para agentes, para atender às realidades de um negócio verdadeiramente global. A LYVVE™, plataforma internacional de pesquisa de propriedades nativa da eXp, conecta agentes e consumidores em quase 30 países, oferecendo visibilidade em tempo real, comunicação direta e descoberta contínua além das fronteiras. Além disso, a rede de referência global interna da eXp viabiliza que os agentes aproveitem as oportunidades com facilidade. Além de prontas para uso, essas soluções são inovações criadas para as realidades de um futuro global e liderado por agentes.

