eXp Realty 拓展至欧洲两大新市场并计划进军第三市场，标志着其全球增长的重要一年

随着 eXp 朝 2030 年全球愿景稳步迈进，罗马尼亚与荷兰现已加入其不断壮大的经纪人优先平台，卢森堡也在规划之中。

华盛顿州贝灵厄姆, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 是“全球以经纪人为中心的地产经纪典范” (the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet)，也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司。其已成功开拓罗马尼亚与荷兰两大欧洲重点市场，并宣布计划进军卢森堡，为意义深远、影响卓著的全球扩张之年画下了有力句点。

至此，加上之前开拓的秘鲁、厄瓜多尔、土耳其、韩国和日本，eXp 在 2025 年已扩增至七个国际市场。其预计还将进军卢森堡，届时其全球版图将进一步拓展。每个市场都体现了 eXp 有针对性的全球增长策略，精准瞄准创新、机动性与所有权需求日益高涨的经纪人主导型市场环境。eXp 并非为扩大市场覆盖面而扩张，而是持续进军能通过其自身平台为经纪人创造即时价值的国家进行布局。

“今年，我们达成了强势的发展势头。eXp International 截至第三季度营收达 1.046 亿美元，较去年同期增长 74%，而这种蓬勃发展的活力，正通过这些拓展举措得到充分展现，” eXp Realty International 执行董事 Felix Bravo 表示。“每个市场都在讲述其独特的故事，但整体来看，它们都清晰地指明了行业未来的发展方向。经纪人追求的已不仅仅是佣金和培训。他们更渴望的是灵活性、可扩展性、所有权、全球视野以及市场相关性。eXp 正在构建相应的基础设施与工具，以引领房地产行业的未来发展。而这些新市场的启动，正是这一愿景的体现。”

之所以选择这些市场，是看重其经纪人的潜力、对创新的渴求，以及与 eXp 平台鲜明的契合度。该战略已颇有成效：今年推出的部分新市场，在上线前 30 天内便已入驻 100 多位经纪人，一些迎新会更是吸引了 400–500 名参会者，展现出 eXp 与日俱增的影响力和全球网络效应。

“这些市场并不需要我们去说服，而是为了寻求更好的构建方式而主动前来。这足以说明一切，”国际扩展部欧洲负责人 Adam Day 表示， “在每个国家，我们都与那些深刻了解当地市场的人合作，他们十分清楚 eXp 模式如何契合经纪人的真实需求。这就是本轮扩张的独特之处。我们进军的市场本身已有需求、具备领导力，且与我们的运营方式高度契合。正因如此，我们在这些国家从第一天起就展现出强劲的发展势头。”

我们在全球的迅猛发展得益于 eXp 的一系列专有工具——由经纪人参与设计、并为经纪人量身打造，真正贴合全球化业务的实际需求。作为 eXp 的 AI 原生国际房产搜索平台，LYVVE™ 连接着近 30 个国家的经纪人和消费者，提供实时可见性、直接沟通与跨境无缝的探索体验。此外，eXp 内部的全球推荐网络能让经纪人轻松跨市场传递商机。这些并非现成的解决方案，而是从实际情况出发，专为经纪人主导的全球化未来量身打造的创新成果。

