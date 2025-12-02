eXp Realty 進軍兩個歐洲新市場並計劃拓展第三市場，成就全球擴展的關鍵一年

隨著 eXp 朝其 2030 年全球願景推進，羅馬尼亞和荷蘭加入 eXp 不斷壯大的「物業代理為先」平台，盧森堡的進駐計劃亦已啟動。

華盛頓州貝靈厄姆, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作為「the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet」（全球以物業代理為中心的房地產經紀典範），亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附屬公司，近日慶祝其成功進軍羅馬尼亞及荷蘭這兩個關鍵歐洲市場，並宣佈計劃進駐盧森堡，標誌著這一年方向清晰、舉足輕重的全球發展圓滿落幕。

連同此前已進駐的秘魯、厄瓜多爾、土耳其、南韓及日本，啟動這些新市場使 eXp 在 2025 年的國際擴展版圖總共增至七個國家或地區。預計落實進駐盧森堡的計劃後，將進一步擴展此業務版圖。每個市場均彰顯 eXp 精準的全球擴展策略，瞄準那些由物業代理引領、對創新、流動性及擁有權需求日益攀升的市場。eXp 並非盲目擴張，而是持續進入所設平台能為物業代理即時帶來價值的國家或地區。

eXp Realty International 董事總經理 Felix Bravo 說：「我們今年動力十足、氣勢澎湃。eXp International 截至第三季度錄得 1.046 億美元收入，較去年同期上升 74%，而我們正見證這股能量在這些擴展中顯現。每個市場都訴說不同故事，但整體上則指明行業的發展方向。物業代理追求的已不僅限於佣金和培訓， 而是追求流動性、擴展性、擁有權、全球覆蓋及市場關聯性。eXp 正在建立相關基礎設施及工具，以引領房地產界的未來發展。新市場的啟動，正正體現這點。」

之所以選擇這些市場，是基於其物業代理潛力、創新熱忱，以及與 eXp 平台的明確配合。此策略已有成效：今年部分新市場在首 30 天內已招募超過 100 名物業代理，一些迎新活動更吸引 400 至 500 人參與，足證 eXp 日益擴大的影響力及全球網絡效應。

歐洲國際擴展主管 Adam Day 表示：「這些並非我們需要費力說服的市場，是其前來尋找更理想的發展方式。這足以說明一切，讓我們了然於胸。在這些國家或地區，我們都與深入了解當地市場、並洞悉 eXp 模式如何配合物業代理實際需求的人士合作。這波擴展之所以別樹一幟，原因就在於此。我們進駐的市場，均已具備需求及領導力量，且與我們的營運模式相符。因此，這些國家或地區從首天便展現出真正的市場吸引力。」

這股全球發展氣勢，源於由物業代理設計、為物業代理而設的專屬 eXp 工具，有效應對真正全球業務的實際需求。LYVVE™ 是 eXp 的人工智能 (AI) 原生國際物業搜尋平台，連繫近 30 個國家或地區的物業代理和消費者，提供即時資訊、直接溝通渠道及無縫跨境物業探索體驗。與此同時，透過 eXp 內部的全球轉介網絡，物業代理得以輕鬆傳遞商機。這些不是現成方案；而是專為迎接全球化、物業代理主導的未來現實而建構的創新方案。

如果物業代理有意拓展業務並實現無國界營運，歡迎瀏覽 https://exprealty.international。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (簡稱「公司」) 是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商，業務遍及 29 個國家或地區，物業代理人數逾 83,000 名。eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業代理為核心的經紀商，為房地產物業代理提供業界頂尖的佣金分拆制度、收益共享、持有股權的機會，乃至讓物業代理業務茁壯發展的環球網絡。欲了解更多關於 eXp World Holdings, Inc. 的資訊，請瀏覽：expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，獲得 SUCCESS® 雜誌的支持，是個人和專業發展界別中深受信賴的品牌。同時作為 eXp 生態系統的一部分，為物業代理提供寶貴的資源，讓他們得以提升技能、發展業務，並取得長遠的成功。欲了解更多關於 SUCCESS 的資訊，請瀏覽 success.com。

