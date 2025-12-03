إيز فيز(EZVIZ) تحصل على جائزة الابتكار الدولية لاكتشاف الحيوانات البرية الرائد، وتقدم الجيل التالي من الكاميرات الذكية والمرنة والقوية للهواء الطلق

JAKARTA, Indonesia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

تحتفل إيز فيز(EZVIZ) بإنجاز كبير بفوزها الأول على الإطلاق في جوائز الابتكار الدولية، حيث تم تكريمها لاكتشافها الرائد للحيوانات البرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تم تقديم هذه التقنية المبتكرة لأول مرة في سلسلة الكاميرات الخارجية الشهيرة من العلامة التجارية، EB8 Pro Series، مما يمهد لحقبة جديدة في مراقبة الهواء الطلق الذكية. من خلال تقديم هذه الإمكانية الجديدة التي توسع بشكل كبير كيفية استخدام كاميرات الهواء الطلق، مع تعزيز الأساسيات مثل الاتصال، وتحمل الطاقة، وأداء التصوير، والقدرة على التحمل البيئي، تعيد إي زي فيز تعريف إمكانيات الكاميرات التي تعمل بالبطاريات وتستعد لمواجهة مجموعة أكبر من التحديات الواقعية.





تعد جوائز الابتكار الدولية من الفعاليات الشهيرة التي تحتفل بأكثر الابتكارات تأثيراً وتطلّعاً في العالم، وتضع معايير صارمة لتقييم الحلول التي تعيد تعريف معايير الصناعة. بالنسبة لإي زي فيز، فإن الفوز بهذه الجائزة لأول مرة هو تميز استثنائي يعكس أصالة وقيمة الابتكار في العالم الواقعي.

وقال بو وانغ، المسؤول عن مركز الأعمال الدولي في إي زي فيز: "ما يلهمنا هو إمكانية أن تصبح التكنولوجيا جسرًا هادئًا بين الناس والعالم الطبيعي. نحن نتخيل مستقبلاً حيث تفسر المنتجات الذكية إيقاعات الطبيعة وتساعد الناس على العيش بأمان وانسجام داخلها."

لحل مشكلة زيادة تقلبات نشاط الحياة البرية بالقرب من المناطق السكنية البشرية، تقدم إي زي فيز اكتشافًا مخصصًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يمكّن سلسلة Pro من تحديد وجود الحيوانات في الوقت الفعلي، مما يضمن أن كل تنبيه يتم إرساله عبر تطبيق إي زي فيز يكون في الوقت المناسب وملائمًا وقابلًا للعمل. توسع هذه الذكاء المضاف بشكل كبير المواقف التي يمكن أن توفر فيها الكاميرات التي تعمل بالبطارية الحماية، وتوسّع الحماية من المراقبة المنزلية التقليدية إلى المواقع التي تقع بالقرب من الطبيعة أو المعرضة لحركة الحياة البرية العرضية. تقدم هذه الميزة راحة بال لمجموعة واسعة من المستخدمين، من أولئك الذين يعيشون بالقرب من المناظر الطبيعية المفتوحة إلى أولئك الذين يشرفون على المساحات الخارجية المشتركة، من خلال تقديم إشعارات مبكرة، وسياق أوضح، وثقة أكبر في فهم ما يحدث من حولهم قبل ظهور المخاطر المحتملة.

ما يميز حقًا اكتشاف إي زي فيز للحيوانات البرية هو البنية التحتية الأقوى التي تم بناؤها في السلسلة. يأتي الاتصال الموثوق أولاً: مع الواي فاي 6 و4G الذي يتبدل تلقائيًا، تظل الكاميرات متصلة وقادرة على الاستجابة حتى عندما يكون المستخدمون بعيدين عن الشبكات المستقرة. تأتي القدرة على التحمل من خلال AOV 2.0 ومرونة الطاقة الشمسية، مما يبقي النظام نشطًا لفترات طويلة مع الحد الأدنى من الصيانة. ومع التصوير عالي الوضوح والدوران السلس والبعيد المدى، تلتقط الكاميرات رؤية أوسع وأكثر تفصيلًا لما يحيط بها.

تقوم هذه الأساسيات المعززة — الاتصال، التحمل، والرؤية — بإعادة تشكيل العمود الفقري الأساسي لكل كاميرا من كاميرات إي زي فيز الخارجية. فهي لا تمكن اكتشاف الحيوانات البرية الجديد من العمل بدقة ثابتة فحسب، بل تحدد أيضًا التجربة الموثوقة التي يمكن للمستخدمين توقعها عبر المجموعة. من سلسلة Lite الموثوقة إلى سلسلة 90x 4G عالية الجودة، تقدم إيز فيز(EZVIZ) مجموعة من الخيارات الخارجية المبنية على نفس المبادئ الأساسية، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار الطراز الذي يناسب احتياجاتهم مع الاستمتاع بالأداء الموثوق الذي تشتهر به إيز فيز.

Charlene Li lixiaolan15@ezviz.com

صورة: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7cb0908-7869-41fd-8da1-5a3b763a0c06