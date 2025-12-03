EZVIZ recibe el Premio Internacional a la Innovación por su labor pionera en la detección de animales salvajes, avanzando hacia la próxima generación de cámaras exteriores inteligentes, adaptativas y de mayor capacidad

JAKARTA, Indonesia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ celebra un hito importante con su primer premio en los International Innovation Awards, reconocido por su innovadora detección de animales salvajes impulsada por IA. Esta tecnología debutó en la serie de cámaras exteriores insignia de la marca, la EB8 Pro Series, marcando el comienzo de una nueva era en la vigilancia exterior inteligente. Al introducir esta nueva capacidad que amplía significativamente las posibilidades de uso de las cámaras exteriores, mientras refuerza fundamentos clave como la conectividad, la autonomía de energía, el rendimiento de imagen y la resistencia ambiental, EZVIZ redefine el potencial de las cámaras con batería y las prepara para enfrentar una gama aún más amplia de desafíos del mundo real.

Los International Innovation Awards, reconocidos por celebrar las innovaciones más impactantes y visionarias del mundo, establecen estándares rigurosos para evaluar soluciones que redefinen los parámetros de la industria. Para EZVIZ, obtener un lugar en este escenario por primera vez y salir como ganadora es una distinción extraordinaria que resalta la originalidad y el valor práctico de su innovación.

"Lo que nos inspira es la posibilidad de que la tecnología se convierta en un puente silencioso entre las personas y el mundo natural," comentó Po Wang, responsable del Centro de Negocios Internacionales de EZVIZ. "Imaginamos un futuro en el que los productos inteligentes interpreten los ritmos de la naturaleza y ayuden a las personas a vivir de manera más segura y armoniosa dentro de ella."

Para abordar la creciente imprevisibilidad de la actividad de la fauna alrededor de los espacios humanos, EZVIZ introduce una detección especializada impulsada por IA que permite a su Serie Pro identificar la presencia de animales en tiempo real, asegurando que cada alerta enviada a través de la Aplicación EZVIZ sea puntual, relevante y verdaderamente útil. Esta inteligencia adicional amplía de manera significativa los escenarios en los que las cámaras con batería pueden ofrecer protección, extendiendo su uso desde la vigilancia doméstica típica hasta ubicaciones cercanas a la naturaleza o expuestas al movimiento incidental de animales salvajes. Ofrece tranquilidad a una comunidad más amplia de usuarios, desde aquellos que viven cerca de paisajes abiertos hasta quienes supervisan espacios exteriores compartidos, proporcionando señales tempranas, contexto claro y la confianza de saber lo que está ocurriendo a su alrededor antes de que surjan riesgos potenciales.

Lo que realmente eleva la detección de animales salvajes de EZVIZ es la robusta infraestructura exterior integrada en la serie. La conectividad fiable es lo primero: con Wi-Fi 6 y 4G que cambian automáticamente, las cámaras se mantienen en línea y responden incluso cuando los usuarios están lejos de redes estables. La autonomía sigue con la tecnología AOV 2.0 y la flexibilidad solar, manteniendo el sistema alerta durante largos períodos con mínimo mantenimiento. Y con imágenes de alta claridad acompañadas de una rotación suave y de largo alcance, las cámaras capturan una vista más amplia y detallada de su entorno.

Estos atributos reforzados: conectividad, autonomía y visibilidad, reforman la columna vertebral esencial de cada cámara exterior de EZVIZ. No solo permiten que la nueva detección de animales salvajes funcione con precisión constante, sino que también definen la experiencia fiable que los usuarios pueden esperar a través de toda la línea. Desde la confiable Lite Series hasta la serie de alta gama 90× 4G Series, EZVIZ ofrece una variedad de opciones exteriores desarrolladas en los mismos principios fundamentales, para que los usuarios puedan elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades, disfrutando al mismo tiempo del rendimiento confiable por el que EZVIZ es conocida.

