EZVIZ Menerima Penghargaan Inovasi Internasional untuk Deteksi Hewan Liar yang Pionir, Meningkatkan Generasi Berikutnya dari Kamera Outdoor yang Cerdas, Adaptif, dan Lebih Mampu

JAKARTA, Indonesia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ merayakan pencapaian besar dengan kemenangan perdana di International Innovation Awards, dihormati atas terobosan Deteksi Hewan Liar yang Didukung oleh AI. Diperkenalkan pada jajaran kamera outdoor unggulan merek ini, EB8 Pro Series, inovasi ini menandai dimulainya era baru pemantauan outdoor yang cerdas. Dengan memperkenalkan kemampuan baru ini yang secara signifikan memperluas cara penggunaan kamera outdoor, sambil memperkuat prinsip-prinsip dasar seperti konektivitas, daya tahan baterai, kinerja pencitraan, dan ketahanan terhadap lingkungan, EZVIZ mendefinisikan kembali potensi kamera berbasis baterai dan mempersiapkannya untuk menghadapi tantangan dunia nyata yang lebih luas.

International Innovation Awards, yang dikenal sebagai penghargaan untuk merayakan inovasi yang paling berdampak dan visioner di dunia, menetapkan standar ketat untuk mengevaluasi solusi yang mendefinisikan ulang tolok ukur industri. Bagi EZVIZ, meraih tempat di panggung ini untuk pertama kalinya, dan muncul sebagai pemenang, adalah penghargaan luar biasa yang mencerminkan orisinalitas dan nilai nyata dari inovasi mereka.

“Yang menginspirasi kami adalah kemungkinan teknologi menjadi jembatan diam antara manusia dan dunia alam,” kata Po Wang, yang memimpin EZVIZ International Business Center. “Kami membayangkan masa depan di mana produk cerdas dapat menginterpretasikan ritme alam dan membantu orang hidup lebih aman dan harmonis di dalamnya.”

Untuk mengatasi semakin meningkatnya ketidakpastian aktivitas satwa liar di sekitar ruang hunian manusia, EZVIZ memperkenalkan deteksi berbasis AI yang memungkinkan seri Pro-nya untuk mengidentifikasi keberadaan hewan secara real-time, memastikan setiap pemberitahuan yang dikirim melalui aplikasi EZVIZ tepat waktu, relevan, dan benar-benar dapat ditindaklanjuti. Kemampuan tambahan ini secara signifikan memperluas situasi di mana kamera berbasis baterai dapat memberikan perlindungan, memperpanjang perlindungan dari pemantauan rumah tangga biasa ke lokasi-lokasi yang lebih dekat dengan alam atau yang terpapar pergerakan satwa liar secara insidental. Ini memberikan ketenangan pikiran kepada komunitas pengguna yang lebih luas, mulai dari mereka yang tinggal di dekat lanskap terbuka hingga mereka yang mengawasi ruang outdoor bersama, dengan memberikan sinyal lebih awal, konteks yang lebih jelas, dan kepercayaan diri untuk memahami apa yang terjadi di sekitar mereka sebelum potensi risiko muncul.

Apa yang benar-benar meningkatkan deteksi hewan liar EZVIZ adalah fondasi outdoor yang lebih kuat yang dibangun ke dalam seri ini. Konektivitas yang andal adalah yang pertama: dengan Wi-Fi 6 dan 4G yang secara otomatis beralih, kamera tetap terhubung dan responsif bahkan saat pengguna berada jauh dari jaringan yang stabil. Daya tahan diikuti oleh AOV 2.0 dan fleksibilitas tenaga surya, yang menjaga sistem tetap siaga dalam waktu lama dengan perawatan minimal. Dan dengan pencitraan berkualitas tinggi dipadukan dengan rotasi yang halus dan dapat menjangkau lebih jauh, kamera dapat menangkap pandangan yang lebih luas dan lebih detail dari lingkungan sekitarnya.

Fondasi yang diperkuat ini—konektivitas, daya tahan, dan visibilitas—mendefinisikan kembali tulang punggung yang penting dari setiap kamera outdoor EZVIZ. Mereka tidak hanya memberdayakan deteksi hewan liar baru untuk berfungsi dengan akurasi yang konsisten, tetapi juga mendefinisikan pengalaman andal yang dapat diharapkan pengguna di seluruh jajaran produk. Dari seri Lite yang andal hingga seri 90× 4G kelas atas, EZVIZ menawarkan berbagai pilihan outdoor yang dibangun berdasarkan prinsip inti yang sama—sehingga pengguna dapat memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, sambil menikmati kinerja terpercaya yang dikenal dari EZVIZ.

