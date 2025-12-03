EZVIZ Menerima Anugerah Inovasi Antarabangsa atas Pencapaian Dalam Pengesanan Hidupan Liar, Memajukan Generasi Seterusnya Kamera Luar Pintar yang Lebih Adaptif dan Mampu

JAKARTA, Indonesia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ merayakan pencapaian besar dengan kemenangan pertama mereka di Anugerah Inovasi Antarabangsa, diiktiraf atas pencapaian terobosan dalam Pengesanan Haiwan Liar berkuasa AI. Dilancarkan pada siri kamera luar ikonik mereka, EB8 Pro Series, inovasi ini menandakan permulaan era baharu pemantauan luar pintar. Dengan memperkenalkan keupayaan baharu yang secara signifikan memperluas cara kamera luar digunakan, sambil mengekalkan asas penting seperti kesambungan, ketahanan kuasa, prestasi imej, dan daya tahan terhadap persekitaran, EZVIZ mentakrifkan semula potensi kamera berkuasa bateri dan mempersiapkan kamera tersebut untuk menghadapi lebih banyak cabaran dunia nyata.

Anugerah Inovasi Antarabangsa, yang terkenal kerana meraikan inovasi paling berimpak dan berdaya maju di dunia, menetapkan piawaian ketat dalam menilai penyelesaian yang mentakrifkan semula penanda aras industri. Bagi EZVIZ, memperoleh tempat di pentas ini buat kali pertama, dan muncul sebagai pemenang, adalah penghormatan luar biasa yang mencerminkan keaslian dan nilai sebenar inovasi mereka.

"Apa yang memberi inspirasi kepada kami adalah kemungkinan teknologi menjadi jambatan senyap antara manusia dan dunia semula jadi," kata Po Wang, yang bertanggungjawab ke atas Pusat Perniagaan Antarabangsa EZVIZ. "Kami membayangkan masa depan di mana produk pintar mentafsirkan irama alam semula jadi dan membantu manusia hidup lebih selamat dan harmoni dalam alam tersebut."

Untuk menangani ketidakpastian aktiviti hidupan liar di sekitar kawasan kediaman manusia, EZVIZ memperkenalkan pengesanan berkuasa AI khusus yang membolehkan siri Pro mereka mengenal pasti kehadiran haiwan secara masa nyata, memastikan setiap pemberitahuan yang dihantar melalui aplikasi EZVIZ adalah tepat, relevan, dan boleh diambil tindakan. Kepintaran tambahan ini secara bermakna meluaskan situasi di mana kamera berkuasa bateri boleh menawarkan perlindungan, memperluas perlindungan dari pemantauan isi rumah biasa ke lokasi yang lebih dekat dengan alam semula jadi atau terdedah kepada pergerakan hidupan liar secara tidak sengaja. Ia memberi ketenangan kepada komuniti pengguna yang lebih luas, daripada mereka yang tinggal berhampiran landskap terbuka hingga mereka yang mengawasi ruang luar bersama, dengan memberi petunjuk lebih awal, konteks yang lebih jelas, dan keyakinan untuk memahami apa yang berlaku di sekitar mereka sebelum risiko berpotensi muncul.

Apa yang benar-benar mengangkat pengesanan haiwan liar EZVIZ adalah asas luar yang lebih kukuh yang dibina dalam siri ini. Kesambungan yang boleh dipercayai adalah keutamaan: dengan Wi-Fi 6 dan 4G yang bertukar secara automatik, kamera tetap dalam talian dan responsif walaupun pengguna jauh dari rangkaian yang stabil. Ketahanan diteruskan melalui AOV 2.0 dan fleksibiliti tenaga solar, memastikan sistem sentiasa peka untuk tempoh yang lebih lama dengan penyelenggaraan minimum. Dan dengan imejan berkualiti tinggi dipadankan dengan putaran lancar dan jauh, kamera menangkap pandangan yang lebih luas dan lebih terperinci tentang persekitarannya.

Asas yang diperkukuh ini—kesambungan, ketahanan, dan keterlihatan—merombak tulang belakang penting bagi setiap kamera luar EZVIZ. Ia bukan sahaja memberdayakan pengesanan haiwan liar baru ini untuk berfungsi dengan ketepatan yang konsisten, tetapi juga mentakrifkan pengalaman yang boleh dipercayai yang boleh dijangkakan oleh pengguna di seluruh rangkaian produk. Dari Siri Lite yang boleh dipercayai hingga Siri 90× 4G yang premium, EZVIZ menawarkan pelbagai pilihan luar yang dibina berdasarkan prinsip teras yang sama—supaya pengguna dapat memilih model yang paling sesuai dengan keperluan mereka sambil menikmati prestasi dipercayai yang terkenal dengan EZVIZ.

