Festi hf.: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar

Aðalfundur Festi hf., sem haldinn var 5. mars 2025, veitti stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% af hlutafé þess. Tilgangur félagsins með endurkaupum er að lækka hlutafé félagsins og/eða að gera félaginu kleift að standa við skuldbindingar sínar skv. kaupréttarsamningum við starfsfólk.
Stjórn Festi hf. hefur á grundvelli samþykktar aðalfundar tekið ákvörðun um framkvæmd endurkaupaáætlunar. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.
Kaupin verða framkvæmd í áföngum, þó þannig að kaup hvers dags skulu að hámarki nema annað hvort a) 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf í félaginu á Nasdaq Iceland undangengna 20 daga eða b) 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf í félaginu á Nasdaq Iceland í nóvember 2025, en þó þannig að keypt magn hvers viðskiptadags fari ekki umfram 100.000 hluti. Endurgjald fyrir hvern hlut skal að hámarki vera hæsta verð í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í viðskiptakerfi Nasdaq OMX á Íslandi, hvort sem er hærra.
Gert er ráð fyrir að endurkaup samkvæmt áætluninni hefjist fimmtudaginn 4. desember 2025 og standi fram til 4. mars 2026, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.
ACRO verðbréf hf. mun hafa umsjón með framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar og taka allar viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna, óháð félaginu.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Viðskipti félagsins með eigin hluti á grundvelli endurkaupaáætlunarinnar verða tilkynnt eigi síðar en við lok sjöunda viðskiptadags eftir að viðskiptin fara fram.
Festi á 2.746.226 hluti, eða sem nemur 0,88% af útgefnu hlutafé áður en endurkaup samkvæmt endurkaupaáætluninni hefjast.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).