Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 69 – 2025

til Nasdaq Copenhagen

3. december 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 26. november – 2. december 2025 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 3.758.500 990.919.026 26. november 2025 18.000 218,53 3.933.540 27. november 2025 18.000 218,51 3.933.180 28. november 2025 15.000 217,40 3.261.000 1. december 2025 15.000 216,06 3.240.900 2. december 2025 15.000 218,03 3.270.450 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 3.839.500 1.008.558.096

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.286.356 B-aktier svarende til 2,03 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 26. november – 2. december 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

Vedhæftede filer