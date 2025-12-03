Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 69 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
3. december 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 26. november – 2. december 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|3.758.500
|990.919.026
|26. november 2025
|18.000
|218,53
|3.933.540
|27. november 2025
|18.000
|218,51
|3.933.180
|28. november 2025
|15.000
|217,40
|3.261.000
|1. december 2025
|15.000
|216,06
|3.240.900
|2. december 2025
|15.000
|218,03
|3.270.450
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|3.839.500
|1.008.558.096
ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.286.356 B-aktier svarende til 2,03 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 26. november – 2. december 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
Vedhæftede filer