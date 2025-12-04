Axi participa da Jeddah Fintech Week 2025 e apresenta seus produtos e serviços

SYDNEY, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, líder financeira em negociação online de CFDs e FX, participou da Jeddah Fintech Week 2025, realizada de 16 a 17 de novembro, no Hilton Jeddah, na Arábia Saudita.

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a marca Axi, seus produtos e as últimas inovações, incluindo a plataforma de negociação Axi, como eles podem elevar seus negócios de IB e afiliados ao conseguir acordos exclusivos para eventos, ou explorar como acessar até US$ 1 milhão em capital por meio do inovador programa de alocação de capital da corretora, Axi Select. Os visitantes também experimentaram de perto a parceria do corretor com o oito vezes campeão da Premier League, o Man City – com oportunidades exclusivas para fotos com lembranças do Man City e os mascotes do clube, trazidos especialmente para o evento.

"Nossa participação na Jeddah Fintech Week deste ano reflete o compromisso contínuo da Axis em capacitar nossos clientes a vantagem competitiva de que precisam para maximizar seu potencial", disse Hannah Hill, chefe de marca e patrocínio da Axi. "Temos orgulho de termos ganho o prêmio de 'Plataforma de Negociação Mais Inovadora'* enquanto temos a oportunidade de apresentar nossas ferramentas e produtos inovadores que ajudam traders e parceiros a acelerar o crescimento e redefinir o que é possível no cenário financeiro em rápida evolução de hoje.”

Em outubro, a corretora participou da Forex Expo Dubai 2025 e foi reconhecida com o prêmio 'Melhor Experiência de Negociação'*. Da mesma forma, em 2024, a corretora foi homenageada com o prêmio de 'Corretora Mais Confiável'; Prêmios de 'Corretora do Ano' e 'Empresa de Negociação Proprietária Mais Inovadora'* pela Finance Feeds.

A Axi é uma empresa global de trading on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, envie um e-mail para: mediaenquiries@axi.com

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader LLC. Os CFDs apresentam elevado risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço.

*Concedido ao Grupo de Empresas Axi.