Bitget et Julián Álvarez s’associent pour montrer comment GetAgent permet à chaque trader de jouer plus intelligemment

VICTORIA, Seychelles, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a publié la deuxième vidéo de sa série en collaboration avec la LALIGA, mettant cette fois en vedette le champion de football Julián Alvarez et l’assistant crypto alimenté par l’IA de la plateforme, GetAgent. Ce nouveau film prend une tournure ludique : le « coach secret » d’Álvarez n’est pas une personne, mais une IA conçue pour penser vite, lire des schémas et aider les traders à prendre des décisions plus judicieuses, à l’image d’un attaquant de classe mondiale analysant le terrain.

La vidéo mêle intelligence de jeu et stratégie de trading, montrant comment l’instinct qui anime Álvarez lors des moments sous pression reflète les signaux basés sur les données que GetAgent fournit aux utilisateurs en temps réel. Ces derniers mois, GetAgent a déjà prouvé son influence culturelle avec le « Bitcoin Wallpaper Day », un événement mondial où les utilisateurs ont généré des œuvres personnalisées liées au marché du BTC via l’IA, ainsi que l’« AI Trading Camp », qui accompagne les nouveaux utilisateurs dans un apprentissage pratique et conversationnel. Ensemble, ces initiatives soulignent la manière dont Bitget façonne depuis longtemps une culture de trading guidée par l’intelligence artificielle, bien avant le lancement de cette campagne. La présence de Julián ajoute désormais une nouvelle dimension à ce récit, transformant GetAgent d’une innovation discrète en un personnage que les utilisateurs reconnaissent et consultent au quotidien.

Ignacio Franco, directeur marketing chez Bitget, a déclaré que cette collaboration reflétait une vérité commune entre le football d’élite et le trading intelligent. « Les grands joueurs ne doivent pas leur succès à la chance, mais à leur préparation, leur timing et à des conseils avisés. GetAgent propose cet avantage aux traders en transformant des données brutes en décisions exploitables en toute confiance. S’associer à Julián nous permet de montrer, de façon accessible, comment la bonne intelligence peut changer la donne. »

La campagne avec Julián Álvarez s’inscrit dans l’expansion de la vision UEX de Bitget, où IA, outils de trading et narration culturelle évoluent au sein d’un même écosystème. À mesure que Bitget dépasse le cadre d’une bourse traditionnelle, des fonctionnalités comme GetAgent se placent au cœur d’une stratégie plus large visant à offrir aux utilisateurs une intelligence de niveau professionnel avec une utilisation simple et quotidienne.

L’IA crypto la plus performante devient encore plus intelligente. Bitget prépare un nouveau mode pour l’assistant GetAgent, le faisant passer de simples analyses rapides du marché à une évaluation plus approfondie et intuitive, aidant ainsi les utilisateurs à surmonter leurs hésitations et à prendre des décisions éclairées en quelques secondes.

La nouvelle vidéo mettant en scène Julián Álvarez est désormais disponible sur l’ensemble des plateformes Bitget, poursuivant l’engagement de la marque à mêler culture, sport et trading intelligent dans l’ère UEX.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en fournissant en temps réel les prix du Bitcoin, d’Ethereum, de XRP et d’autres cryptomonnaies, au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de ses plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour acheter et vendre, échanger, dégager des revenus et payer en toute fluidité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

