Bitget וחוליאן אלברס משתפים פעולה כדי להראות כיצד GetAgent גורם לכל סוחר לשחק בצורה חכמה יותר

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את הסרטון השני בסדרת שיתופי הפעולה שלה עם LALIGA, הפעם בכיכובם של אלוף הכדורגל חוליאן אלברס והסייען הקריפטוגרפי מועצם הבינה המלאכותית של הבורסה, GetAgent. הסרטון החדש מציג טוויסט שובב: "המאמן הסודי" של אלברס כלל אינו אדם, אלא בינה מלאכותית שנבנתה לחשוב מהר, לקרוא דפוסים ולעזור לסוחרים לקבל החלטות חדות יותר, באותו אופן שבו חלוץ ברמה עולמית קורא את המגרש.

הסרטון משלב מודיעין בצד ההצעה עם אסטרטגיית מסחר, ומראה כיצד האינסטינקטים שמניעים את אלברס ברגעי לחץ גבוהים משקפים את האותות המונעי נתונים ש-GetAgent מעבירה למשתמשים בזמן אמת. בחודשים האחרונים, GetAgent כבר הוכיחה את המשיכה התרבותית שלה עם יום Wallpaper של ביטקוין, רגע עולמי שבו משתמשים יצרו אמנות שוק BTC מותאמת אישית באמצעות בינה מלאכותית, ומחנה המסחר המתמשך ב-AI, שמדריך את החדשים דרך למידה מעשית ושיחתית. ביחד, נקודות המגע הללו מדגישות כיצד Bitget עיצבה תרבות מסחר מונעת בינה מלאכותית הרבה לפני הקמפיין הזה. הופעתו של חוליאן הופכת כעת לשכבה הבאה של הסיפור הזה, והופכת את GetAgent מפרצת דרך שקטה במוצר לאישיות שהמשתמשים מזהים ומתקשרים איתה מדי יום.

איגנסיו פרנקו (Ignacio Franco), מנהל השיווק של Bitget, אמר ששיתוף הפעולה תופס אמת משותפת בין כדורגל עילית למסחר חכם. "שחקנים גדולים לא מוגדרים על ידי מזל, הם מוגדרים על ידי הכנה, תזמון והכוונה נכונה. GetAgent מביאה את אותו יתרון לסוחרים בכך שהיא הופכת נתונים גולמיים להחלטות שהם יכולים לפעול בהן בביטחון. השותפות עם חוליאן מאפשרת לנו להראות, בצורה שאפשר להזדהות איתה, כיצד האינטליגנציה הנכונה יכולה לשנות את המשחק."

פרסומת חוליאן אלברס ממשיכה את הרחבת חזון ה-UEX של Bitget, שבו AI, כלי מסחר וסיפור תרבותי נפגשים באקוסיסטם אחד. ככל ש-Bitget מתפתחת מעבר לגבולות הבורסה המסורתית, תכונות כמו GetAgent נמצאות במרכז אסטרטגיה רחבה יותר לספק למשתמשים מודיעין מקצועי ושימושיות יומיומית.

הבינה הקריפטונית הטובה ביותר הופכת לחכמה עוד יותר. Bitget מכינה מצב חדש ל-GetAgent שמוביל את העוזר מתובנות שוק מהירות לניתוח עמוק ואינטואיטיבי יותר, ועוזר למשתמשים לעבור מהיסוס לקבלת החלטות בטוחה תוך שניות.

הסרטון החדש עם חוליאן אלברס משודר כעת בפלטפורמות של Bitget, וממשיך את מחויבות המותג למזג תרבות, ספורט ומסחר חכם יותר בעידן ה-UEX.

