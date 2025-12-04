塞舌尔维多利亚, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的通用交易所 (UEX) Bitget 发布了其与西甲联赛（LALIGA）合作系列的第二部视频，本期主角为足球冠军 Julián Álvarez 以及交易所的 AI 加密助手 GetAgent。 这部新影片巧妙地引入一个有趣设定：Álvarez 的“秘密教练”并非真人，而是一个能够快速思考、识别交易模式的 AI，帮助交易者像世界级前锋判断场上局势那样做出更敏锐的决策。

视频融合球场智慧与交易策略，展现 Álvarez 在高压时刻的直觉如何与 GetAgent 向用户实时提供的数据驱动信号相呼应。 在过去几个月里，GetAgent 已通过“比特币壁纸日” (Bitcoin Wallpaper Day) 和正在进行的“AI 交易营” (AI Trading Camp) 展示其文化影响力。“比特币壁纸日”是一项全球活动，用户可通过 AI 生成个性化 BTC 市场主题艺术作品；“AI 交易营”则通过实操式对话学习引导新手入门。 这些接触点共同表明，Bitget 早在本次活动之前就已经在塑造一种以人工智能驱动的交易文化。 Julián 的登场，成为这一叙事的新篇章，将 GetAgent 从一个低调的产品突破，转变为用户熟悉并每日互动的“人格化”存在。

Bitget 首席营销官 Ignacio Franco 表示，此次合作捕捉到了精英足球与智能交易之间的共同洞见。 他表示：“伟大球员的成功并非依赖运气，而取决于充分的准备、恰当的时机和正确的指导。 GetAgent 同样为交易者提供这种优势，将原始数据转化为可自信行动的决策。 与 Julián 的合作让我们能够以更贴近用户的方式展示，正确的智能如何改变比赛。”

这部 Julián Alvarez 宣传片延续了 Bitget 推进其 UEX 愿景的步伐——在这一愿景中，AI、交易工具和文化叙事汇聚于同一个生态系统。 随着 Bitget 不断突破传统交易所的界限，GetAgent 等功能成为其更广泛战略的核心，为用户提供专业级智能能力与日常便捷体验。

行业内领先的加密交易 AI 正变得更加强大。 Bitget 正在为 GetAgent 推出新模式，使其从快速市场洞察升级为更深入、更直观的分析，帮助用户在短短数秒内从犹豫迈向自信决策。

与 Julián Alvarez 合作的新视频现已在 Bitget 各大平台上线，延续品牌在 UEX 时代融合文化、体育与智能交易体验的承诺。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密交易合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

