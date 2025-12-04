Bitget 與 Julián Alvarez 合作，展現 GetAgent 如何協助每位交易者更明智地操作

塞舌爾維多利亞, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 發佈了其與 LALIGA 合作系列的第二段影片，這次影片由足球冠軍 Julián Alvarez 與 Bitget 的人工智能 (AI) 加密貨幣助手 GetAgent 共同主演。 新影片帶有趣味轉折：Alvarez 的「秘密教練」根本不是人，而是為了快速思考、解讀模式而打造的 AI，如同世界級前鋒洞察賽事一樣，協助交易者作出更精準的決定。

影片融匯場邊智慧與交易策略，揭示 Alvarez 在壓力下的直覺反應如何呼應 GetAgent 即時向用戶傳遞的數據主導訊號。 過去幾個月，GetAgent 已透過兩大活動證明其文化感染力：Bitcoin 壁紙日 (Bitcoin Wallpaper Day) 是全球重要活動，用戶透過 AI 生成個人化的 BTC 市場藝術作品；而持續進行的 AI 交易營 (AI Trading Camp) 則引導新手進行實戰及對話式學習。 這些接觸點共同突顯 Bitget 早在是次宣傳活動之前，便已開始建構 AI 驅動的交易文化。 如今 Julián 登場而成為這個故事的新篇章，將 GetAgent 從一項低調的產品突破，蛻變為用戶每日認同並與其互動的鮮明形象。

Bitget市場推廣總監 Ignacio Franco 表示，是次合作彰顯精英足球與精明交易之間的共同真諦： 「頂尖球員的成就不靠運氣，而是取決於萬全準備、時機把握及正確引導； 同理，GetAgent 將原始數據轉化為交易者能有信心執行的決策，為他們帶來同樣的優勢。 與 Julián 合作讓我們能以貼地易明的方式，展示正確的智能如何扭轉形勢。」

Julián Alvarez 的影片延續 Bitget 對其 UEX 願景的拓展，力求將 AI、交易工具與文化敘事在此願景中融合於單一生態系統。 隨著 Bitget 逐漸超越傳統交易所的界限，GetAgent 等功能成為廣泛策略的核心，旨在為用戶提供專業級智能與日常實用性。

頂尖加密貨幣 AI 正變得更加精明。 Bitget 即將為 GetAgent 推出新模式，使其從提供快速市場洞察分析，邁向提供更深層次、更簡單直觀的分析，協助使用者在幾秒內從猶豫不決轉為自信決斷。

這段與 Julián Alvarez 合作的新影片現已於 Bitget 各平台上線，延續該品牌在 UEX 時代融合文化、運動與智能交易的承諾。

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中。 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

