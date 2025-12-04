Muudatused Bigbank AS nõukogus

Bigbank AS teavitab, et aktsionärid võtsid 03.12.2025 vastu otsuse rahuldada nõukogu liikme Alari Aho avalduse astuda omal soovil nõukogu liikme kohalt tagasi seisuga 14.01.2026 ning valida alates 15.01.2026 uuteks nõukogu liikmeteks Jaanus Otsa ning Hannes Vallikivi. Otsuse uute nõukogu liikmete sobivusnõuetele vastavuse kohta peab tegema veel ka Finantsinspektsioon.

Alates 15.01.2026 tegutseb Bigbank AS nõukogu seega järgmises koosseisus: Sven Raba, Juhani Jaeger, Andres Koern, Jaan Liitmäe, Jaanus Otsa, Hannes Vallikivi ja Vahur Voll.

Bigbank AS nõukogu esimees Sven Raba tänab lahkuvat nõukogu liiget Alari Aho ja avaldab heameelt uute liikmete lisandumise üle. „Soovin tänada Alari Ahot tema panuse eest panga nõukogu töösse ning panga tehnoloogilise võimekuse arendamisesse. Suur rõõm on tervitada kaht uut sõltumatut liiget Jaanus Otsa ning Hannes Vallikivi. Jaanus Otsa pikaajaline juhtimis- ja strateegilise arenduse kogemus aitavad tugevdada panga strateegilist suunda ning Hannes Vallikivi sügav õigusalane kompetents toetab panka õigusmaastikul orienteerumisel.“

Jaanus Otsa on kogenud juht, kellel on üle kolme aastakümne juhtimis- ja strateegilise arenduse kogemust. Ta on AS United Asset Managementi asutaja ning nõukogu esimees. Ta kuulub ka Iute Group AS ning United Real Estate Fund MASF nõukogusse ja on OÜ Järvevana Kvartal I nõukogu esimees. Jaanus Otsa on Osaühing BCA Center, Bernanke Holding OÜ, BREHIDA OÜ, Osaühing KENTEX Arendus, Krugman Holding OÜ, OÜ Lelle 24, Osaühing Markwend, Osaühing Revalton Ehitus ja OÜ UAM Holding juhatuse liige. Lisaks on ta Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni ning Tallinna Kalevi Tenniseklubi juhatuse liige. Varem on Jaanus Otsa töötanud tegevjuhina suurtes ehitusettevõtetes, sealhulgas OÜ Astlanda Ehitus ja Skanska EMV AS. Ta on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ehituskonstruktsioonide ja -detailide tootmise erialal (cum laude).

Hannes Vallikivi omab laialdast kogemust õigussektoris, olles alates 2016. aastast Advokaadibüroo Walless OÜ (end Derling Primus) partner. Ta on Derling Innovations OÜ ja Microsoft Estonia OÜ juhatuse liige. Lisaks kuulub ta Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogusse ning on Sihtasutus Iuridicum nõukogu esimees. Varem oli Hannes Vallikivi partner advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene ja on olnud Eesti Advokatuuri liige alates 1996. aastast. Hannes Vallikivi on olnud ka Eesti Advokatuuri president (2016–2019) ja asepresident (2013–2016), panustades oluliselt Eesti õiguskeskkonna arengusse. Tal on magistrikraad Tartu Ülikoolist õigusteaduses ja käsil õpingud doktorantuuris.

Lisainfo:

Martin Länts

Juhatuse esimees

E-mail: martin.lants@bigbank.ee

www.bigbank.ee