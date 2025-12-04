Indberetningspligtiges transaktioner med Ringkjøbing Landbobank A/S-aktier

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Finanstilsynet
Øvrige interessenter


Ringkjøbing Landbobank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Ringkjøbing Landbobank A/S-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19.

For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skemaer, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres.


Venlig hilsen

John Fisker
Adm. direktør
        

Vedhæftet fil:
Indberetningsskemaer


Vedhæftet fil


Attachments

2025-12-02 Skema dansk - Jørn Nielsen

