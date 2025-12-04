Storaktionærmeddelelse – AIC A/S

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30 meddeler FirstFarms A/S hermed at have modtaget meddelelse fra AIC A/S den 2. december 2025 om, at de efter apportindskud af 150.000 aktier á nominelt DKK 10 foretaget den 1. december 2025, ejer i alt 1.310.265 aktier á nominelt DKK 10, svarende til 10,69% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i FirstFarms A/S.

AIC A/S er ultimativt kontrolleret af Bendt Wedell, som er bestyrelsesmedlem i FirstFarms A/S. Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse nr. 32/2025.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt Co-CEO Michael Hyldgaard på telefon 75 86 87 87.

