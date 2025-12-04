Le 8 janvier 2026, célébrez la Journée d’appréciation de la relève agricole

OTTAWA, Ontario, 04 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion agricole du Canada, en collaboration avec ses partenaires de la communauté agricole canadienne, est fier d’annoncer que la Journée d’appréciation de la relève agricole (JournéeARA) aura lieu le jeudi 8 janvier 2026. La JournéeARA est une initiative nationale visant à encourager et célébrer les progrès réalisés par les agriculteurs canadiens en vue d’assurer l’avenir de l’agriculture grâce à la planification de la relève agricole.

Cela a créé un mouvement de fond visant à motiver les agriculteurs à démarrer, à redémarrer et à poursuivre leur parcours de relève agricole. Les agriculteurs et agricultrices ainsi que les intervenants de l’industrie sont invités à faire part de récits et de conseils dans le cadre d’une campagne nationale lors de laquelle on utilise les médias sociaux et les médias agricoles, en plus de tenir des événements d’apprentissage un peu partout au Canada afin d’encourager les agriculteurs du pays. Le thème de cette année « L’avenir commence maintenant » souligne l’importance de prendre dès aujourd’hui des mesures proactives pour renforcer la résilience, la continuité et la viabilité à long terme de la communauté agricole canadienne.

« La nouvelle année représente le moment idéal pour réfléchir et célébrer les mesures positives prises par les agriculteurs non seulement pour protéger leur propre héritage agricole, mais aussi pour assurer la continuité de l’excellence en agriculture du Canada à l’aide d’une planification efficace » dit Heather Watson, Directrice générale de Gestion agricole du Canada. « La Journée d’appréciation de la relève agricole n’est pas qu’une simple célébration, mais un appel à l’action. »

Pour commencer, voici cinq conseils sur la planification de la relève agricole :

Commencer la conversation au sujet de la relève agricole au moins 10 ans avant la date prévue du transfert de la propriété afin de laisser suffisamment de temps à tout le monde pour se préparer et s’adapter. Tenir des réunions officielles pour déterminer et harmoniser par écrit la vision et les objectifs des principaux intervenants. Établir un calendrier de relève clair et convenu d’un commun accord entre les propriétaires actuels et les successeurs afin de réduire l’incertitude quant à l’avenir de l’exploitation agricole et au rôle de chacun à l’intérieur de celle-ci. Préparer un plan de transition agricole écrit officiel qui peut être partagé, cité en référence et révisé de façon régulière. Embaucher un mentor ou un facilitateur spécialiste de la planification de la relève pour vous aider à vous assurer que votre planification de la relève demeure sur la bonne voie.





Que pouvez-vous faire pour soutenir la JournéeARA 2026?

Les agriculteurs, les organisations de l’industrie, les gouvernements, les médias agricoles et les agroentreprises de partout au pays sont invités à partager leurs histoires de réussite, leurs conseils, leurs ressources et leurs outils de relève agricole pour générer un intérêt d'un océan à l'autre autour de la relève agricole.

Soulignez l'événement sur vos sites Web, réseaux sociaux, vos publications et autres canaux de communication. Partagez et aidez è amplifier des histoires de réussite et vos conseils, ressources et outils en relève agricole. Organisez des événements virtuels ou en personne pour vos membres, vos clients et la communauté agricole. Suivez et mentionnez Gestion agricole du Canada et utilisez #JournéeARA2026 pour participer à la conversation.





Pour commencer, visitez le site https://fmc-gac.com/journeeara/?lang=fr pour accéder à des informations et à des ressources faciles à utiliser afin de participer à la Journée d'appréciation de la relève agricole!

À propos de Gestion agricole du Canada



Gestion agricole du Canada est un organisme national sans but lucratif qui se consacre à l'amélioration des capacités de gestion d'entreprise des agriculteurs et des futurs agriculteurs canadiens. Grâce à la recherche, à la formation et à l'organisation d'événements, Gestion agricole du Canada aide les agriculteurs à atteindre une croissance et une prospérité durables grâce à l'excellence en matière de gestion agricole.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Gestion agricole du Canada

21 rue Florence 2e étage, Ottawa (Ontario) K2P 0W6

Courriel : info@fmc-gac.com

www.FMC-GAC.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/940825b5-a8c3-43fe-836e-85d8fbf28c0d/fr