Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 27 november 2025 tot 3 december 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 27 november 2025 tot 3 december 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 48 984 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 27 november 2025 tot 3 december 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 27 november 2025 Euronext Brussels 7 000 36,84 36,90 36,65 257 880 MTF CBOE 2 472 36,83 36,95 36,65 91 044 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 28 november 2025 Euronext Brussels 6 839 36,83 37,05 36,50 251 880 MTF CBOE 2 673 36,81 37,00 36,55 98 393 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 1 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,20 37,50 36,85 260 400 MTF CBOE 3 000 37,20 37,50 36,90 111 600 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 2 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,40 37,55 37,35 261 800 MTF CBOE 3 000 37,41 37,55 37,20 112 230 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 3 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,34 37,50 37,20 261 380 MTF CBOE 3 000 37,34 37,50 37,20 112 020 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 48 984 37,12 37,55 36,50 1 818 627

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 900 aandelen heeft aangekocht in de periode van 27 november 2025 tot 3 december 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 27 november 2025 tot 3 december 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 27 november 2025 200 36,65 36,65 36,65 7 330 28 november 2025 200 36,50 36,50 36,50 7 300 1 december 2025 200 36,80 36,80 36,80 7 360 2 december 2025 1 200 37,31 37,35 37,25 44 772 3 december 2025 1 100 37,11 37,30 37,00 40 821 Totaal 2 900 107 583





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 27 november 2025 600 36,93 37,00 36,90 22 158 28 november 2025 1 400 36,96 37,00 36,80 51 744 1 december 2025 1 200 37,25 37,45 37,00 44 700 2 december 2025 600 37,47 37,60 37,40 22 482 3 december 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 3 800 141 084

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 26 905 aandelen.

Op 3 december 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 202 586 eigen aandelen aan, of 4,25% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage