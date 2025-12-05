Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 27 november 2025 tot 3 december 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 27 november 2025 tot 3 december 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 48 984 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 27 november 2025 tot 3 december 2025:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
| Gemiddelde
prijs (€)
| Hoogste
prijs (€)
| Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|27 november 2025
|Euronext Brussels
|7 000
|36,84
|36,90
|36,65
|257 880
|MTF CBOE
|2 472
|36,83
|36,95
|36,65
|91 044
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|28 november 2025
|Euronext Brussels
|6 839
|36,83
|37,05
|36,50
|251 880
|MTF CBOE
|2 673
|36,81
|37,00
|36,55
|98 393
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|1 december 2025
|Euronext Brussels
|7 000
|37,20
|37,50
|36,85
|260 400
|MTF CBOE
|3 000
|37,20
|37,50
|36,90
|111 600
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|2 december 2025
|Euronext Brussels
|7 000
|37,40
|37,55
|37,35
|261 800
|MTF CBOE
|3 000
|37,41
|37,55
|37,20
|112 230
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|3 december 2025
|Euronext Brussels
|7 000
|37,34
|37,50
|37,20
|261 380
|MTF CBOE
|3 000
|37,34
|37,50
|37,20
|112 020
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|48 984
|37,12
|37,55
|36,50
|1 818 627
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 900 aandelen heeft aangekocht in de periode van 27 november 2025 tot 3 december 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 800 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 27 november 2025 tot 3 december 2025:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|27 november 2025
|200
|36,65
|36,65
|36,65
|7 330
|28 november 2025
|200
|36,50
|36,50
|36,50
|7 300
|1 december 2025
|200
|36,80
|36,80
|36,80
|7 360
|2 december 2025
|1 200
|37,31
|37,35
|37,25
|44 772
|3 december 2025
|1 100
|37,11
|37,30
|37,00
|40 821
|Totaal
|2 900
|107 583
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|27 november 2025
|600
|36,93
|37,00
|36,90
|22 158
|28 november 2025
|1 400
|36,96
|37,00
|36,80
|51 744
|1 december 2025
|1 200
|37,25
|37,45
|37,00
|44 700
|2 december 2025
|600
|37,47
|37,60
|37,40
|22 482
|3 december 2025
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|Totaal
|3 800
|141 084
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 26 905 aandelen.
Op 3 december 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 202 586 eigen aandelen aan, of 4,25% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
