Olá, tudo bem? Air Canada lance un service sans escale pour Rio de Janeiro, ouvrant grand la porte au soleil, à la samba, à Copacabana et à Ipanema!

Les vols saisonniers seront offerts jusqu’à la fin du mois de mars 2026

Rio de Janeiro est la deuxième destination desservie par Air Canada au Brésil

MONTRÉAL, 05 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le premier vol d’Air Canada entre Toronto et Rio de Janeiro est arrivé ce matin, reliant ainsi le Canada à la pittoresque ville côtière brésilienne. La liaison saisonnière, offerte trois fois par semaine, sera assurée jusqu’à la fin du mois de mars 2026. Une cérémonie a été organisée à l’aéroport international Toronto Pearson pour souligner l’occasion.





« Nous sommes ravis de lancer une liaison saisonnière sans escale entre Toronto et Rio de Janeiro afin de relier ces deux villes dynamiques et d’offrir aux Canadiens davantage d’occasions de découvrir la riche culture et les paysages époustouflants du Brésil, a déclaré Alexandre Lefèvre, vice-président – Planification du réseau d’Air Canada. Cette liaison témoigne de l’engagement d’Air Canada à élargir son réseau international et à offrir à ses clients des options de voyage exceptionnelles. »

« Avec sa beauté incomparable et son énergie effervescente, Rio est déjà l’une des principales villes-portes du Brésil pour les visiteurs canadiens, a déclaré Marcelo Freixo, président d’Embratur. À l’approche d’une nouvelle saison estivale au Brésil, nous verrons certainement une augmentation du nombre de voyageurs grâce au nouveau vol d’Air Canada. Rio et le Brésil accueillent les visiteurs à bras ouverts et sont de plus en plus connectés au reste du monde. Le Brésil est le pays qui connaît la croissance la plus rapide en matière de tourisme international cette année. Cette croissance résulte de la promotion de notre richesse culturelle et de l’authenticité des expériences que les voyageurs étrangers découvrent dans notre pays et auprès du peuple brésilien. »

« Le nouvel itinéraire d’Air Canada constitue un autre important jalon dans l’élargissement de la connectivité internationale de Rio de Janeiro, a déclaré Gustavo Tutuca, secrétaire au Tourisme de l’État de Rio de Janeiro. La liaison entre Toronto et l’aéroport du Galeão renforce notre présence sur le marché nord-américain, crée de nouveaux débouchés pour le tourisme et accroît l’afflux de visiteurs dans toutes les régions de l’État. Nous observons la meilleure fréquentation touristique depuis plusieurs décennies à Rio, et ce nouveau service vient confirmer la présence de Rio de Janeiro dans la mire des principaux transporteurs aériens mondiaux. Pour notre État, cela signifie davantage de développement économique, plus d’emplois et une plus grande visibilité. »

« L’ajout de cette liaison d’Air Canada survient à un moment particulièrement propice, étant donné que le nombre de visiteurs du Canada à Rio de Janeiro est en croissance par rapport à l’an dernier, a déclaré Luiz Strauss, président exécutif de Visit Rio. Cette hausse alimente le potentiel de cette connexion et ouvre la voie à d’autres occasions de resserrer les liens entre les deux pays, non seulement pour les Canadiens qui voyagent à Rio, mais aussi pour les Brésiliens qui visitent le Canada. Le renforcement du réseau aérien crée des conditions tangibles permettant de stimuler les occasions d’affaires, d’attirer les événements et d’approfondir les relations avec les marchés stratégiques. »

« La ligne directe entre Rio de Janeiro et Toronto constitue un autre pas vers l’élargissement de notre connectivité internationale, a affirmé Alexandre Monteiro, chef de la direction de l’aéroport RIOgaleão. Le retour de cette liaison pour Rio rapproche davantage le Brésil du marché nord-américain et consolide le rôle de RIOgaleão comme porte pour le tourisme et les affaires. Nous sommes ravis d’offrir aux voyageurs plus de commodité et moins de tracas lors de leur passage, et nous ne doutons pas que cette liaison entraînera des retombées économiques considérablement avantageuses, aussi bien pour la ville que pour l’État. »

Les vols d’Air Canada à destination de Rio sont assurés par 787-9 de Boeing offrant la classe Signature Air Canada, la classe Économique Privilège et la classe économique. Les membres Aéroplan peuvent profiter du service de messages textes sans frais à bord, commandité par Bell.

Air Canada est fière d’offrir à ses clients admissibles des services haut de gamme à l’aéroport Toronto Pearson : la Suite Signature Air Canada, nommée Meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires au monde lors des World Airline Awards de Skytrax de cette année, le Service Concierge ainsi qu’un salon Feuille d’érable dans la zone des départs internationaux.

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

