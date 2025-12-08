Kruiisilaev Silja Europa prahilepingu pikendamine

AS-i Tallink Grupp tütarettevõte Tallink Silja OY ja Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindaja Slaapschepen Public BV on pikendanud kruiisilaeva Silja Europa prahilepingut kuni 31. jaanuarini 2027, võimalusega pikendada lepingut veel ühe aasta võrra.

Kruiisilaev Silja Europa on olnud välja prahitud alates 2022. aasta augustist ja seda kasutatakse Hollandis ajutise majutuse pakkumiseks.

