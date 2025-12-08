Sidetrade affiche une performance ESG de premier plan avec les distinctions EthiFinance et EcoVadis

Sidetrade, leader mondial des applications d’IA dédiées à l’Order-to-Cash, franchit une nouvelle étape dans sa performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), saluée par EthiFinance et EcoVadis. Ces deux nouvelles distinctions renforcent l’ascension de Sidetrade en tant qu’entreprise d’IA ambitieuse et engagée dans un modèle de croissance durable.

Sidetrade a obtenu une médaille d’or avec une note de 79/100 dans le dernier rapport publié le 2 décembre 2025 par EthiFinance, agence de notation extra-financière spécialisée dans les PME européennes cotées. L’évaluation confirme une progression continue. Sidetrade est passé de 62/100 en 2023 à 73/100 en 2024, puis à 79/100 dans le nouveau référentiel de notation ESG 2025 d’EthiFinance.

Cette trajectoire illustre la solidité de sa discipline opérationnelle en matière de gouvernance, de responsabilité sociale et de gestion environnementale. EthiFinance met en avant les performances solides du Groupe en droits humains, diversité et inclusion, achats responsables et transparence de l’information extra-financière, ainsi que son alignement avec les nouvelles exigences européennes, dont la CSRD.

EcoVadis, référence mondiale en évaluation de la durabilité des entreprises, confirme la solidité du profil de Sidetrade avec un score de 70/100 et une médaille d’argent, plaçant le Groupe parmi les 15% les mieux notés au niveau mondial. Sidetrade figure dans la catégorie « Advanced » de son secteur, un niveau nettement supérieur aux standards observés dans l’industrie. Les analyses comparatives montrent une forte concentration des entreprises du secteur entre 45 et 60/100, seules quelques-unes atteignant le niveau « Advanced ».

EcoVadis souligne aussi la maturité des systèmes de gestion de Sidetrade, soutenus par un cadre éthique solide, des pratiques sociales structurées, un programme d’achats responsables et une gestion environnementale maîtrisée.

Philippe Gangneux, Directeur Financier et ambassadeur RSE de Sidetrade, a déclaré : « Ces distinctions reflètent l’engagement de nos équipes et la cohérence de notre ambition ESG. Nous sommes fiers de voir nos progrès reconnus, année après année, par des évaluations indépendantes. Cette dynamique renforce notre détermination à bâtir une entreprise d’IA résiliente, responsable et digne de confiance sur le long terme. »

