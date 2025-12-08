|CERTIFICATE MATURITY
|251210
|FIXED RATE (STEERING RATE + 10 b.p.)
|1,85 %
|VOLUME BOUGHT
|0.001 BLN
|TRADE DAY
|251208
|SETTLEMENT DAY
|251209
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
