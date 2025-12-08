Stærð RIKS 26 0216

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Stærð flokksins RIKS 26 0216 eftir skiptiútboð 5. desember sl. er 51.383.080.943 (nafnvirði).


