BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2025

INFORMATION RÈGLEMENTÉE

Courbevoie, France – 8 décembre 2025

Information relative au nombre d’actions et de droits de vote prévue par l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Emetteur : Bureau Veritas

Date de l’arrêté Nombre d’actions en circulation (1) Nombre total de droits de vote 30/11/2025 453 916 256





Nombre de droits de vote théoriques : 560 890 697



Nombre de droits de vote exerçables : 550 627 131





(1) y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d’options de souscription d’actions intervenues depuis le 1er janvier 2025, le cas échéant.





