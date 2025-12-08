BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2025

 | Source: BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS

                 

INFORMATION RÈGLEMENTÉE

Courbevoie, France – 8 décembre 2025

   

Information relative au nombre d’actions et de droits de vote prévue par l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Emetteur : Bureau Veritas

Date de l’arrêté Nombre d’actions en circulation (1) Nombre total de droits de vote
30/11/2025 453 916 256
 

Nombre de droits de vote théoriques : 560 890 697

Nombre de droits de vote exerçables : 550 627 131

 

(1)   y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d’options de souscription d’actions intervenues depuis le 1er janvier 2025, le cas échéant.

                

Bureau Veritas Siège Social Tél : +33 (0)1 55 24 70 00
Société Anonyme Tour Alto Fax : +33 (0)1 55 24 70 01
au capital de 54 464 582,40 euros 4, Place des Saisons www.bureauveritas.com
RCS Nanterre 775 690 621 92400 Courbevoie  

Pièce jointe


Attachments

BUREAU VERITAS Nombre d'actions et droits de vote au 30 11 2025

Recommended Reading