DECLARATION EXERCICE 2026/05 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée 

Paris, 8 décembre 2025 

DECLARATION EXERCICE 2026/05 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 1 décembre au 5 décembre 2025 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO851-Dec-25NL0015001W4930,84913.6928XPAR
213800RQNIQT48SEEO851-Dec-25NL0015001W4918,01413.6681DXE
213800RQNIQT48SEEO851-Dec-25NL0015001W491,00013.5600TQE
213800RQNIQT48SEEO852-Dec-25NL0015001W4933,99613.3262XPAR
213800RQNIQT48SEEO852-Dec-25NL0015001W4927,34313.2969DXE
213800RQNIQT48SEEO852-Dec-25NL0015001W494,00013.2533TQE
213800RQNIQT48SEEO853-Dec-25NL0015001W4930,00013.1336XPAR
213800RQNIQT48SEEO853-Dec-25NL0015001W4925,00013.1256DXE
213800RQNIQT48SEEO853-Dec-25NL0015001W491,50013.1133TQE
213800RQNIQT48SEEO854-Dec-25NL0015001W4924,88413.4676XPAR
213800RQNIQT48SEEO854-Dec-25NL0015001W4923,71913.4502DXE
213800RQNIQT48SEEO854-Dec-25NL0015001W491,00013.4150TQE
213800RQNIQT48SEEO855-Dec-25NL0015001W4927,00813.4606XPAR
213800RQNIQT48SEEO855-Dec-25NL0015001W4921,49213.4702DXE
213800RQNIQT48SEEO855-Dec-25NL0015001W492,50013.4360TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe


Attachments

CP PLUXEE_DECLARATION EXERCICE 2026/05 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Recommended Reading