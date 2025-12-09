EDF : Nomination de Béatrice Bigois au Comité Exécutif du groupe EDF

Nomination de Béatrice Bigois au Comité Exécutif du groupe EDF

Béatrice Bigois est nommée Directrice exécutive en charge du pôle Clients, Services et Territoires du Groupe EDF à compter du 1er janvier 2026. Elle succède à Marc Benayoun, nommé conseiller du Président-Directeur général d’EDF, en charge de l’électrification des usages et du système électrique. Il conserve ses fonctions de Président du Conseil d’Administration d’Edison. Philipp Büssenschütt est nommé Directeur Général d’EDF Trading. Il succède à Béatrice Bigois qui occupera ce poste jusqu’à fin décembre 2025.

Bernard Fontana, Président-Directeur général d’EDF, a déclaré : « Je suis heureux d’accueillir au sein du Comité exécutif d’EDF Béatrice Bigois, qui apportera sa connaissance fine du Groupe, des marchés de l’énergie et son expérience des enjeux commerciaux et financiers du Groupe, notamment en France et au Royaume-Uni. Je remercie chaleureusement Marc Benayoun pour son engagement pour le Groupe EDF. Depuis 2019 notamment, il a su porter le renouvellement de la politique commerciale d’EDF et continuera à accompagner le Groupe sur ses enjeux stratégiques, parmi lesquels l’électrification des usages et le système électrique, qui sont des piliers de notre projet d’entreprise. »

A propos de Béatrice Bigois :

Béatrice Bigois, 56 ans et de nationalité franco-britannique, est diplômée de l’École Polytechnique et de l’École nationale des Ponts et Chaussées.

Elle débute sa carrière en 1994 au sein de la Direction Financière d’EDF. En 1999, elle rejoint London Electricity où elle développe les fonctions de trading et de gestion de risque. En 2003, elle revient en France pour mettre en place le département d’optimisation moyen terme d’EDF avant de monter et diriger le bureau parisien d’EDF Trading. En 2008, de retour au Royaume Uni, Béatrice Bigois prend la direction financière d’EDF Trading avant d’être nommée en 2014 Directrice Générale Clients chez EDF Energy. En 2020, elle est nommée Directrice Générale d’EDF Trading, poste qu’elle occupera jusqu’en décembre 2025.

A propos de Philipp Büssenschütt :

Philipp Büssenschütt, 55 ans et de nationalité autrichienne, est titulaire d’un master en ingénierie minière de l’Université Technique de Leoben en Autriche. Il est analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst) par le CFA Institute.

Il débute sa carrière en 1996 en tant qu’analyste en capital-investissement. Après un passage chez Enron Europe Limited, il rejoint EDF Trading en 2002 où il occupe plusieurs postes de direction. En 2009, après un an à Houston, Texas, où il occupe le poste de Responsable Origination et Développement pour l’Amérique du Nord, il revient au Royaume-Uni en charge de l’ensemble des activités d’origination d’EDF Trading. Il rejoint en 2013 le Comité de Direction d’EDF Trading d’abord en tant que Directeur en charge de l’Origination et du Développement, et depuis 2019 en charge de l’Origination, du Développement et du Trading.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO2/kWh, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

