Melexis: Start nieuw aandeleninkoopprogramma

Ieper, België – 10 december 2025, 07.00 uur CET - Melexis NV (Euronext Brussels: MELE) (“Melexis”) kondigt een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan.

Het inkoopprogramma eigen aandelen gestart door Melexis NV op 11 december 2024 zal aflopen vandaag 10 december 2025.

De Raad van Bestuur van Melexis heeft beslist om een nieuw inkoopprogramma van uitstaande eigen aandelen te starten voor maximaal 850.000 aandelen voor een bedrag van maximaal EUR 50 miljoen. Dit gebeurt in uitvoering van de machtiging verleend door de aandeelhouders in november 2023. Het inkoopprogramma zal lopen van 11 december 2025 tot en met 10 december 2026.

Krachtens de machtiging van de aandeelhouders zullen aankopen worden gedaan tegen een prijs die voldoet aan de wettelijke vereisten, maar die in ieder geval niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig handelsdagen voorafgaand aan de overname en niet meer dan 5% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig handelsdagen voorafgaand aan de verwerving zal liggen.

Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de ‘best practices’ en conform de geldende regelgeving hieromtrent. Melexis heeft een onafhankelijke broker gemandateerd om de aankopen uit te voeren op de gereglementeerde markt Euronext Brussel. De ingekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen.

