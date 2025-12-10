BTCC取引所、TradingViewと提携を発表｜プロのトレーディングツールを全世界1,000万人ユーザーに提供

本発表に伴う報道の抜粋は、このリンクをクリックして閲覧可能：

ビルニュス、リトアニア, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所BTCCは本日、世界中で1億人以上のユーザーを擁するチャート分析プラットフォームTradingViewとの連携を発表しました。本連携により、トレーダーはTradingViewのチャート分析と取引プラットフォームから直接、BTCCが提供する400以上の無期限先物ペアの取引が可能となります。

本提携は、執行機能と高度な市場分析を組み合わせたシームレスな取引体験に対する、当社ユーザーの高まるニーズに応えるものです。包括的かつ強力な市場分析機能で知られるTradingViewは、プロフェッショナルなチャートツール、カスタマイズ可能な指標、リアルタイムの市場データをトレーダーに提供します。この連携により、BTCCユーザーは市場の動きに素早く反応し、戦略を練り上げ、無期限先物取引を単一のプラットフォーム内で実行できるようになります。

この連携は、BTCCが急成長を遂げている最中に実現しました。当取引所は先日公表した 2025年第3四半期の成長報告 において、四半期中に1.15兆米ドルの取引量を記録し、現在400銘柄以上の無期限先物ペアを提供していることを報告しており、これら全てがTradingViewで利用可能になりました。今回の措置は、2023年度最優秀守備選手賞を受賞し2度のNBAオールスターに選出されたJaren Jackson Jr.氏をグローバルブランドアンバサダーとして迎えた提携など、当取引所の勢いをさらに加速させるものです。

BTCCのプロダクトマネージャー、マーカス・チェン氏は「この提携は、TradingViewの分析ツールと、BTCCが提供する豊富な無期限先物ペア及び高い流動性を組み合わせるものです。当社は、トレーダーの方々が効果的に戦略的取引を実行するために必要なリソースを提供することに注力しており、この連携はさらにプロフェッショナルな取引体験を提供するという当社のコミットメントを強化するものです。

このTradingViewとの連携は、BTCCが「ユーザー中心の取引体験」の提供を目指して継続的に行っている取り組みにおける、さらなる一歩を示すものです。業界で最も長い歴史を持つ暗号資産取引所として、BTCCは今後も、プラットフォームの信頼性とパフォーマンスにおける基準を確立しつつ、プロ向けツールへのアクセス拡大に注力してまいります。

TradingViewについて

TradingViewは、世界で最も人気のあるチャート分析プラットフォームであり、金融可視化ソリューションの最先端をいく企業です。世界中の1億人以上のトレーダーが、金融市場のチャート分析、コミュニケーション、取引における主要なプラットフォームとして利用しています。TradingViewの製品ポートフォリオは、最高水準のチャートツール、多様な商用ライブラリ、ソーシャルネットワーク機能、そして一般消費者から企業までを対象とした数多くのツールで構成されています。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、169の国と地域でサービスを提供しております。1000万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、14年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや公式LINEアカウント等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

