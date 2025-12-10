Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 71 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
10. december 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 3. – 9. december 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|3.839.500
|1.008.558.096
|3. december 2025
|15.000
|214,25
|3.213.750
|4. december 2025
|15.000
|216,14
|3.242.100
|5. december 2025
|15.000
|217,63
|3.264.450
|8. december 2025
|15.000
|214,81
|3.222.150
|9. december 2025
|18.000
|214,36
|3.858.480
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|3.917.500
|1.025.359.026
ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.364.356 B-aktier svarende til 2,06 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 3. – 9. december 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
Vedhæftede filer