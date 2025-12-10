Napster se asocia con Comex Group (PPG) para ofrecer una experiencia hiperpersonalizada a los clientes

BOCA RATÓN, Florida, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Napster (anteriormente Infinite Reality), una empresa de innovación que impulsa la próxima generación de inteligencia artificial corpórea y agente (embodied and agentic AI), anunció hoy su asociación con Comex Group (PPG), un fabricante y distribuidor líder de pinturas y recubrimientos. La alianza, posible gracias a la colaboración más amplia de Napster con Microsoft Azure, ya está en marcha en México y conecta los 70 años de experiencia y liderazgo de Comex con sus clientes de una manera más directa, práctica y personalizada que nunca.

Al trabajar con Napster, Comex ahora puede implementar agentes de IA capacitados en los productos de Comex, con la capacidad de comparar artículos como pinturas, colores y recubrimientos, ofrecer recomendaciones sobre los suministros ideales para proyectos DI de bricolaje y mucho más, cerrando así la brecha para los compradores que buscan la perfecta comodidad de las compras en línea con el toque personal de una experiencia cara a cara en la tienda.

"La verdadera innovación en el comercio minorista ocurre cuando haces que la orientación de expertos sea accesible para todos, al instante", dijo John Asunto, director ejecutivo de Napster. "Al integrar la IA agente de Napster, Comex está colocando efectivamente un asesor de ventas experimentado en el bolsillo de cada cliente. Hemos democratizado el acceso a los conocimientos de la empresa y los hemos amplificado, al mismo tiempo que hacemos el recorrido más interactivo".

Juntos, Napster y Comex han creado una experiencia que va mucho más allá de navegar entre miles de variaciones de colores de pintura y tipos de acabado. Los agentes de IA pueden ayudar a los entusiastas del bricolaje de principio a fin, desde crear listas de compras completas con los productos adicionales necesarios para transformar un espacio, hasta proporcionar estimados de la cantidad de material requerida según las dimensiones del lugar.

"Esperamos que esta solución incremente la conversión en línea y la satisfacción del cliente al permitir que los compradores visualicen los colores digitalmente sin necesidad de muestras físicas", dijo Danielle Ríos, directora de lealtad y comunicaciones omnicanal de Comex (PPG). "El avatar actúa como un asesor inteligente, guiando a los consumidores de manera fluida entre los distintos canales, ya sea en el sitio web, la aplicación o en la tienda, haciendo que el proceso de compra sea más fácil, inteligente y divertido".

"Durante décadas, Comex ha sido un nombre de confianza en la categoría de recubrimientos arquitectónicos e industriales de México. Desde nuestros inicios alcanzar más de 5,000 puntos de venta en todo el país, hemos contribuido a transformar innumerables hogares y espacios”, añadió Claudia Contreras, directora de marketing de Comex (PPG). "Estamos llevando esa transformación un paso más allá, combinando siete décadas de experiencia con lo más relevante hasta el momento: IA. Estamos realmente emocionados de ofrecer una experiencia que cambiará la forma en que transformas tu espacio".

Acerca de Napster (anteriormente Realidad Infinita)

Fundada bajo el principio de democratizar el acceso, primero a la música en 1999, ahora a la creatividad en 2025, Napster ha estado constantemente a la vanguardia de las transformaciones tecnológicas que amplían los mercados y empoderan a los usuarios. La plataforma más reciente de la empresa convierte a los consumidores pasivos en creadores activos, proporcionando la capa de interfaz entre los modelos de IA básicos y la creatividad humana. Para más información visite, napster.ai.

Contacto de medios

press@napster.com