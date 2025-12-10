Tellus Power 與 Cornerstone Technologies Holding Limited 宣佈簽訂策略合作協議，以拓展香港、泰國及東南亞的充電網絡

加州爾灣, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 電動車充電方案創新供應商 Tellus Power Globe Holding Limited （「Tellus Power」、「我們」或「本公司」）今天宣佈，其子公司 Tellus Power Limited 已與 Cornerstone Technologies Holding Limited（「Cornerstone」）簽訂策略合作協議（「協議」），在亞洲主要市場加快電動車充電基礎設施的擴展並部署先進能源技術。

根據協議，Cornerstone 計劃在香港、泰國及其他目標區域擴展充電網絡。 為了推動是次擴展，雙方已確立非獨家的優先供應商關係。

此合作夥伴關係結合雙方的獨特優勢，確保能在香港及東南亞取得未來的投標項目。 根據協議條款，Tellus Power 將提供硬件設備、診斷平台及技術支援。 Cornerstone Technologies Holding Limited 將監管營運平台、客戶管理及當地合規事宜。

是次合作不僅涉及硬件，更延伸至先進技術及資本市場領域。 兩間公司將共同探索車輛到電網 (V2G) 技術應用及現實世界資產 (RWA) 代幣化。 具體而言，是次合作夥伴關係旨在實現能源相關代幣的技術整合。

Tellus Power 行政總裁 Mike Calise 表示：「此合作體現基礎設施與數碼創新的融合。 我們不僅向 Cornerstone Technologies Holding Limited 的網絡提供診斷平台支援，更在能源經濟領域邁出重大一步。 整合 V2G 技術及 RWA 代幣化，讓我們得以探索能源資產盈利化及管理的新方式。」

Cornerstone Technologies Holding Limited 代表說：「隨著我們在香港及泰國擴展網絡，確保硬件供應鏈穩健非常重要。 透過與 Tellus Power 合作，我們獲得支援擴展計劃所需的可靠技術，同時能專注為客戶提供順暢無縫的平台體驗。」

此合作夥伴關係為 Cornerstone Technologies Holding Limited 管理層網絡拓展提供穩定的硬件供應，力求推動香港及東南亞市場加快採納先進能源技術。

