Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 10 décembre 2025 – 17h45

ARGAN accélère avec l’acquisition de trois nouveaux sites premium loués à FERRERO et PUMA pour un total de près de 100 000 m²

ARGAN confirme le renforcement de sa dynamique d’investissements avec trois nouveaux sites logistiques neufs à livrer au premier semestre 2026. Ces sites sont d’ores et déjà loués à des signatures de premier plan avec des baux long termes.

ARGAN accueille deux clients locataires d’envergure avec FERRERO et PUMA

ARGAN a sécurisé deux nouveaux clients-locataires au travers de l’acquisition de trois sites en développement et d’ores-et-déjà entièrement loués à FERRERO et PUMA.

Le premier immeuble destiné à PUMA, historiquement présent dans la région Grand Est, a été construit près de Strasbourg (67) sur la zone logistique de Vendenheim. Dès le début de l’année 2026, ce site de 42.000 m² accueillera les équipes de l’équipementier sportif dans le cadre d’un bail long terme de 9 années fermes.

Les deux autres bâtiments logistiques seront exploités par FERRERO en Normandie, cœur historique de l’implantation du géant italien en France. Le premier est en cours de développement à Cléon (76) pour une surface totale de 34 000 m2 bâtis. Le second site sera situé à Barentin (76), pour une surface de 20 000 m2. La livraison des deux sites est attendue pour le début de l’été 2026 et marquera le début d’un bail long terme de 10 années fermes pour chacun des deux sites.

Situés sur des emplacements logistiques stratégiques, irrigués par des axes autoroutiers majeurs, ces trois projets permettent à leurs occupants d’accompagner leur croissance et d’optimiser leur performance opérationnelle et le bien-être de leurs équipes.

Une année d’investissements soutenus pour ARGAN : 165 M€ à livrer en 2026

Ces nouvelles signatures s’inscrivent dans une année 2026 marquée par un programme d’investissements particulièrement soutenu, représentant 165 M€ d’actifs premium à livrer incluant les trois sites loués par FERRERO et PUMA, dont 140 M€ prévus au premier semestre, avec un rendement moyen de 6 %.

ARGAN démontre ainsi sa capacité à poursuivre une dynamique ambitieuse, fondée sur le développement d’entrepôts haut-de-gamme répondant aux besoins croissants de ses clients en matière de durabilité, d’efficacité opérationnelle et de flexibilité d’exploitation.

Ce pipeline d’investissements conforte la stratégie de la foncière : proposer des entrepôts de nouvelle génération, parfaitement alignés avec les exigences d’une logistique moderne et responsable.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN : « Ces trois signatures confirment nos ambitions et la pertinence de notre modèle. Elles illustrent également notre capacité à convaincre de nouveaux clients d’envergure, comme FERRRO et PUMA, en les accompagnant dans la poursuite de leur croissance avec des solutions logistiques toujours plus innovantes et durables. 2026 s’annonce comme une nouvelle année de forte croissance pour ARGAN. »

