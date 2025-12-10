EXOSENS ET THEON INTERNATIONAL ANNONCENT LA SIGNATURE D’UN CONTRAT HISTORIQUE DE 100 000 BINOCULAIRES MIKRON, INTÉGRANT 200 000 TUBES EXOSENS POUR UNE VALEUR TOTALE D'ENVIRON 500 MILLIONS D'EUROS - LE PLUS IMPORTANT CONTRAT JAMAIS SIGNÉ DANS L’HISTOIRE DE LA VISION NOCTURNE ET UNE ÉTAPE MAJEURE POUR LES CAPACITÉS DE DÉFENSE EUROPÉENNES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 10 DÉCEMBRE 2025

Exosens et Theon International annoncent la signature d'un contrat entre le consortium THEON/HENSOLDT et l'OCCAR portant sur la fourniture de 100 000 jumelles MIKRON aux forces armées allemandes. Il s'agit du contrat le plus important jamais conclu dans l'histoire de la technologie de vision nocturne.

Ce contrat intègre 200 000 tubes 16 mm d’Exosens pour une valeur totale de plus de 500 millions d’euros et fait suite aux accords-cadres précédents visant à équiper les forces armées allemandes, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2029.

Cet accord renforce la position d’Exosens en tant que fournisseur clé de tubes intensificateurs de lumière pour les forces armées européennes, permettant à chaque soldat d'être équipé de produits de haute performance qui offrent un avantage opérationnel décisif lors des opérations nocturnes.

Ce contrat inclut également 4 000 dispositifs (soit 8 000 tubes 16 mm d’Exosens) à destination des forces armées belges, ces dernières ayant été converties en commande ferme à partir d'options existantes.

Exosens, une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, en partenariat avec Theon International, est fière d'annoncer la signature d'un contrat sans précédent avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR).

Ce contrat, probablement le plus important jamais conclu dans le domaine de la vision nocturne à l’échelle mondiale, marque un tournant décisif pour l’Europe, qui s’impose désormais comme un leader technologique aux côtés des États-Unis dans ce domaine.

Un partenariat d’exception, une reconnaissance internationale

Ce contrat est le fruit d'une collaboration étroite et durable entre Exosens, Theon International et le BAAINBwi. Il repose sur une exécution exemplaire des contrats précédents, marquée par le respect strict des délais, des normes de qualité élevées et des performances opérationnelles optimales. Forts de ce succès, Exosens réaffirme son engagement à maintenir ce niveau d’excellence pour ce nouveau projet.

« Je suis extrêmement fier d'annoncer ce contrat, qui constitue une reconnaissance importante de la technologie de vision nocturne d'Exosens et de la qualité de nos tubes intensificateurs de lumière 16 mm. Alliant un design très compact et léger à des performances exceptionnelles, nos tubes, qui sont au cœur des jumelles Mikron de Theon, offriront à chaque soldat une meilleure perception de la situation nocturne et une sécurité accrue. Ce contrat reflète la continuité de notre collaboration avec le BAAINBw et les forces armées allemandes. Il récompense des années d'investissement dans l'innovation, l'excellence industrielle, le dialogue et la coopération étroite avec nos partenaires. Je tiens à remercier Philippe Mennicken, directeur général adjoint de Theon, et bien sûr le ministère allemand de la Défense, le BAAINBw, l'OCCAR et l'équipe de Theon pour leur confiance renouvelée », a déclaré Frédéric Guilhem, Directeur commercial Vision Nocturne d’Exosens.

Une confiance renforcée et une adoption à grande échelle en Europe

La signature de ce contrat témoigne de la confiance indéfectible accordée par le Ministère allemand de la Défense et l’OCCAR à Exosens et Theon International. Ce contrat prévoit la livraison de jumelles Mikron équipées de tubes Exosens 16 mm. Theon a sécurisé plus de 400 000 intensificateurs de lumière (IIT) d’Exosens grâce à la dernière extension du Long-Term Commercial Agreement (LTCA) entre les deux sociétés, annoncée le 3 décembre 2025.

Ce contrat consacre l’adoption massive de la technologie basée sur tube 16 mm développé par Exosens, qui allie légèreté et performances inégalées. Dès 2015, l’Allemagne a été pionnière en identifiant le potentiel de cette innovation, posant ainsi les bases d’un nouveau standard européen qui a été adopté par plusieurs nations européennes, dont la Belgique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Espagne et la Pologne.

Une vision stratégique : « Un soldat = une paire de lunettes »

Ce contrat répond à un objectif stratégique global des forces armées européennes. « Un soldat = une paire de jumelles de vision nocturne » sous-tend la nécessité d’équiper chaque soldat d’un matériel de vision nocturne performant, garantissant ainsi une supériorité opérationnelle sur le terrain. Cette approche, désormais de plus en plus généralisée, reflète la volonté des armées européennes de s’appuyer sur les technologies les plus avancées pour assurer la sécurité et l’efficacité de leurs forces.

Ce partenariat historique ouvre la voie à de nouvelles opportunités, tant en Europe qu’à l’international. Exosens et Theon International, en collaboration étroite avec l’OCCAR et le BAAINBw, continuent de repousser les limites de l’innovation pour répondre aux défis contemporains de la défense moderne.

À PROPOS D'EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Plus d’informations : https://www.exosens.com.

Contacts médias pour EXOSENS :

Brunswick Group – exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, + 33 6 31 89 36 78

i Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, l'Office fédéral allemand chargé de l'équipement, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr.

Pièce jointe