EZVIZ Membawa Keajaiban Double 12 yang Tiada Tandingannya ke Seluruh Asia Tenggara, Merayakan Kehidupan Pintar dengan Tawaran Eksklusif untuk Peranti Rumah Pintar

KUALA LUMPUR, Malaysia, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Musim perayaan ini, EZVIZ, rakan pintar yang dipercayai oleh keluarga-keluarga di seluruh Asia Tenggara, membawa gelombang kegembiraan dan keselamatan dengan tawaran menarik untuk produk-produk rumah pintar yang paling popular. Sebagai tahun ini hampir berakhir, tiada masa yang lebih baik untuk menyegarkan kediaman anda dengan peranti inovatif dan terkini dari EZVIZ, memastikan anda dan orang tersayang melangkah ke tahun baharu dengan keselesaan, perhatian, dan perlindungan yang lebih baik.

Lupakan stres mencari tawaran, EZVIZ ada untuk anda dengan penjimatan eksklusif pada model-model yang paling dicari daripada koleksi kamera rumah pintar kami. Sama ada anda ingin mengukuhkan keselamatan di dalam rumah atau memperkukuh keselamatan luar rumah, produk-produk yang direka dengan teliti dari EZVIZ menjadikan kehidupan pintar lebih mudah diakses berbanding sebelumnya, menjadikan setiap sudut rumah anda lebih selamat dan lebih terhubung. Kamera-kamera ini direka untuk merapatkan hubungan keluarga, memberikan perlindungan yang boleh dipercayai dan merakam detik-detik berharga yang paling bermakna. Berikut ialah beberapa sorotan yang perlu dimiliki:

Kamera Wi-Fi Luar H8c Pan & Tilt

Tinggalkan kamera lama yang sudah lapuk dan serius dalam menjaga keselamatan. Liputan 360 darjah H8c memastikan tiada sudut yang terlepas, manakala pengesanan manusia pintar dan auto-pengesanan mengikuti setiap pergerakan, memastikan anda tidak terlepas apa-apa. Dibina kukuh untuk semua cuaca, ia memberikan video yang jelas seperti kristal, siang atau malam, dan membolehkan anda bercakap terus dengan sesiapa sahaja melalui komunikasi dua hala. Mudah dipasang, mudah digunakan, kerana keselamatan rumah seharusnya berfungsi tanpa sebarang tekanan.

Kamera Wi-Fi Dalam & Luar C6N G1 Pan & Tilt

C6N G1 adalah pilihan terbaik bagi sesiapa yang mahukan liputan penuh yang boleh dipercayai dengan harga yang berpatutan. Video 4K yang jelas dan pemasangan yang mudah, keselamatan tidak akan lebih mudah atau pintar daripada kamera dalam ini. Pergerakan 350° dan tilt 85° memberikan pandangan lengkap, sesuai untuk ruang sempit atau pemasangan tinggi. Pengesanan gerakan pintar memfokuskan pada perkara yang penting, supaya anda hanya menerima amaran yang diperlukan. Tilt menegak tambahan memastikan bahawa tidak kira di mana anda meletakkannya, ia akan merakam segala-galanya dari atas ke bawah, sama ada pengunjung memasuki bilik atau haiwan peliharaan berlari-lari. Siang atau malam, video jelas seperti kristal, dan audio dua hala memastikan anda sentiasa berhubung.

Kamera Wi-Fi Dalam H7c Dual-Lens Pan & Tilt

Tingkatkan keselamatan rumah anda dengan H7c Dual. Ia memberikan yang terbaik dari kedua-dua dunia: lensa sudut lebar untuk liputan penuh bilik dan lensa pan-tilt untuk memfokuskan pada apa yang penting. Ia berfungsi dengan baik dengan mata dan telinga: dengan pengesanan bunyi bising yang kuat dan amaran bentuk manusia pintar, anda hanya diberitahu apabila ia benar-benar penting. Satu ketukan cepat memulakan perbualan dua hala supaya anda boleh terus menyemak atau bertindak balas. Dengan video tajam 2K+ dan penglihatan malam berwarna, ia melihat dengan jelas siang dan malam, tanpa pemasangan yang rumit atau kos yang tinggi.

Kamera Wi-Fi Dalam H9c Dual-Lens Pan & Tilt

Sedia untuk melihat keselamatan anda seperti sepatutnya? H9c Dual memberikan jawapannya: lensa sudut lebar yang meliputi ruang anda dan lensa pan-tilt yang memfokuskan pada tindakan yang berlaku. Ia intuitif, secara automatik mengikuti pergerakan dan memberi tumpuan pada tempat yang penting, jadi anda tidak akan terlepas sebarang butiran. Kejelasan 2K memastikan setiap bingkai jelas seperti kristal, manakala penglihatan malam berwarna dan lampu sorot memastikan tiada apa yang tersembunyi dalam gelap.

