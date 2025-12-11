Bigbank AS 2025. aasta novembri tulemused

Novembri peamisteks märksõnadeks olid kasv strateegilistes laenutoodetes ja tähtajalistes hoiustes, mittetöötavate nõuete osakaalu vähenemine ning rahuldav kasumlikkus.

Laenuportfell suurenes kuuga 25 miljoni euro võrra, ulatudes novembri lõpus 2,6 miljardi euroni. Kasvu vedasid ärilaenud, mille maht suurenes 33 miljoni euro võrra, ning kodulaenud, mis kasvasid 14 miljoni euro võrra. Tarbimislaenude portfell vähenes 22 miljoni euro võrra. Olulise osa sellest langusest moodustas 06.11.2025 toimunud Rootsi filiaali kogu laenuportfelli müük teisele Rootsi krediidiasutusele. Tehingu tulemusel jätkab Bigbank AS Rootsi filiaal edaspidi üksnes hoiuste kaasamisega.

Hoiuseportfell suurenes novembris 32 miljoni euro võrra. Hoiuste intressitasemed on hakanud turgudel veidi tõusma, mis on kooskõlas viimaste kuude euribori kerge tõusuga. Eriti on see mõjutanud pikemaajaliste hoiuste intressimäärasid ning suurendanud klientide huvi nende vastu. Novembris vedas hoiuseportfelli kasvu tähtajaliste hoiuste portfell, mis suurenes 28 miljoni euro võrra, samal ajal kui säästuhoiuste portfell kasvas 1 miljoni euro võrra.

Kõikides Balti riikides saavad Bigbanki kliendid kasutada igapäevaseks arveldamiseks turu parimate tingimustega pangakontosid: vabadelt vahenditelt teenitakse 2% aastaintressi ning kõik tehingud on tasuta. Pangakontode jääk kasvas novembris 3 miljoni euro võrra, ulatudes kuu lõpuks 16 miljoni euroni.

Intressikeskkonna stabiliseerumine vähendab jätkuvalt survet netointressituludele. Mida kuu edasi, seda enam mõjutab intressitulude aastast võrdlust laenuportfelli kasv ning üha vähem üldine intressimäärade langus. Netointressitulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 11 kuu lõikes 2,3 miljoni euro võrra.

Võrreldes 2024. aasta 11 kuuga vähenesid eeldatavate krediidikahjude netokulud ja eraldiste kulud kokku 9,5 miljoni euro võrra ehk 47%. Aasta lõikes on paranemise peamiseks põhjuseks tarbimislaenude maksekäitumise paranemine kõigis kolmes Balti riigis.

Mittetöötavate nõuete (3. etapp) osakaal langes oktoobri lõpu 4,5% tasemelt 4,2% peale. Vähendamisele andis novembris arvestatava panuse Rootsi filiaali laenuportfelli müük.

Novembri puhaskasum oli 2,7 miljonit eurot. Lisaks netointressitulude kasvule ja krediidikahjude vähenemisele suurenesid 11 kuu lõikes ka neto teenustasud 1,4 miljoni euro võrra.

Bigbanki meeskonnas töötas novembri lõpus 631 inimest. Meeskonna laienemine ja palgakasv tõid 11 kuu kokkuvõttes kaasa 6,4 miljoni euro suuruse palgakulude kasvu võrreldes eelmise aastaga. Negatiivse arenguna suurenes tulumaksukulu 1,7 miljoni euro võrra, mis on tingitud 2025. aasta alguses Eestis ja Leedus jõustunud kõrgematest tulumaksumääradest.

Bigbanki 2025. aasta novembri majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 439 miljoni euro võrra, ulatudes 2,8 miljardi euroni (+18%).

Nõuded klientidele suurenesid aastaga 497 miljoni euro võrra, jõudes 2,6 miljardi euroni (+23%).

Netointressitulud olid novembris 8,6 miljonit eurot; aasta esimese 11 kuuga kokku 96,7 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid netointressitulud 2,3 miljoni euro võrra (+2%).

Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu oli 11 kuuga kokku 10,9 miljonit eurot, mis on 9,5 miljoni euro võrra ehk 47% vähem kui mullu.

Novembri puhaskasum oli 2,7 miljonit eurot. 11 kuu kogukasum ulatus 36,0 miljoni euroni, kasvades võrreldes 2024. aasta sama perioodiga 2,6 miljoni euro võrra (+8%).

Omakapitali tootlus oli novembris 11,0%.

Kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) November 2025 11 kuud 2025 11 kuud 2024 Aastane erinevus Neto tegevustulud kokku, sh 9 111 104 977 103 415 1 563 +2% Netointressitulu 8 575 96 687 94 425 2 262 +2% Neto teenustasud 904 9 685 8 335 1 350 +16% Tegevuskulud kokku, sh -4 924 -49 498 -42 703 -6 796 +16% Palgakulud -3 207 -30 825 -24 377 -6 448 +26% Halduskulud -1 097 -11 095 -10 663 -431 +4% Kasum enne allahindluste kulu 4 187 55 479 60 712 -5 233 -9% Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu -838 -10 893 -20 431 9 538 -47% Tulumaks -619 -8 593 -6 872 -1 721 +25% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 2 730 35 993 33 409 2 584 +8% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 0 29 -29 Aruandeperioodi kasum 2 730 35 993 33 438 2 555 +8% Ärimahud (tuhandetes eurodes) November 2025 11 kuud 2025 11 kuud 2024 Aastane erinevus Klientide hoiused ja saadud laenud 2 811 878 2 811 878 2 372 949 438 929 +18% Nõuded klientidele 2 645 110 2 645 110 2 148 452 496 657 +23% Võtmenäitajad November 2025 11 kuud 2025 11 kuud 2024 Aastane erinevus ROE 11,0% 13,8% 14,1% -0,3pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 54,0% 47,2% 41,3% +5,9pp Soovitusindeks (NPS) 57 59 57 +2





Võrreldes 2024. aasta novembri finantstulemustes avaldatuga on aasta varasema perioodi netointressitulu ja eeldatava krediidikahju netokulu korrigeeritud, vähendades mõlemat 2,8 miljoni euro võrra. Korrigeerimine on seotud tuvastatud veaga, mille kohaselt oli langenud krediidiväärtusega finantsvaradelt intressitulu arvestatud finantsvarade brutopositsioonilt, mitte netopõhiselt. Parandus ei mõjuta 2024. aasta novembri puhaskasumit.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30.11.2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 298 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 176 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

