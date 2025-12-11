Tallinna Vesi ja Põhjamaade Investeerimispank sõlmisid laenulepingu

Tallinna Vesi sõlmis Põhjamaade Investeerimispangaga (NIB) 25 miljoni euro suuruse laenulepingu, et finantseerida 2025.-2026. aastal tehtavaid investeeringuid.

Tallinna Vee investeeringud ulatuvad nii 2025. kui ka 2026. aastal 60 miljoni euroni ning lähtuvad ettevõtte strateegiast ja linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidest. Investeeringute eesmärk on keskkonnajalajälje vähendamine ja kuluefektiivsuse tõstmine.

„Sõlmitud leping aitab meil ellu viia oma investeeringute plaani, mis tagab veeteenuste hea kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse, arvestades seejuures looduskeskkonna puhtuse säilitamisega. Tehtavad investeeringud toetavad keskkonnahoiu teekonda, mille tunnistuseks on Tallinna Vee äsja saadud Eesti Aasta Roheettevõtte tiitel,“ ütles Tallinna Vee finantsjuht Taavi Gröön.

Põhjamaade Investeerimispanga laen aitab uuendada Tallinna reoveeinfrastruktuuri.

Investeeringute programm keskendub varade renoveerimisele, et parandada teenuse toimepidevust ja efektiivsust. Laenuga rekonstrueeritakse kuni 18 kilomeetrit reoveevõrku, et vähendada rikkeid ja kaitsta keskkonda. Investeerimisprogramm hõlmab ka reoveepuhasti uuendusi, kus tugev rõhk on energiatõhususel õhupuhurite süsteemi ja bioloogilise puhastusprotsessi renoveerimise näol.

Laenulepingu tähtaeg on 15 aastat ning see on osa 2023. aastal sõlmitud finantseerimisstruktuurist.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad.

Lisainfo:

Taavi Gröön

AS Tallinna Vesi finantsjuht

taavi.groon@tvesi.ee